ÇAKIR MUHASEBECİLERİ AĞIRLADI

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz muhasebeci ve mali müşavirler ile ilgili bilgiler verdi. Boyraz, “Ülkemizde Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirliğin tüm topluma tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sağladığı değer ve faydanın farkındalığını artırmak amacıyla ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri Muhasebeciler Günü olarak kutlanmaktadır. İlimizde 460 serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile 8 Yeminli Mali Müşavir Malatya ekonomisine hizmet vermektedir. Camia olarak her zaman barış, huzur ve demokrasiden yana, terörün ise her zaman karşısında olmuşuzdur. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu günde bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Muhasebeciler haftası dolayısıyla bu meslekte olan bütün arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum. Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik ticaretin ve ekonominin bir parçasıdır. Malatya’da da son yıllarda yatırımda ve üretimde bir büyüme söz konusu. Ülkemizin kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi buna bağlı olarak kentimizin daha hızlı büyümesi tamamen ekonomiye ve ticaretin canlanmasına bağlı. Muhasebecilik geçmişten beri saygın ve güvenilir kişilerin uğraştığı bir meslek. Haftanızı bir kez daha kutluyor, başarılı ve güzel hizmetler üretmenizi diliyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com