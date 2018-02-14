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Çakır: Mimarlık mesleği özel bir meslek 

Mimarlar Odası Malatya Şubesinin ziyaretinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır “Mimarlık mesleği özel bir meslek” dedi. 

Çakır: Mimarlık mesleği özel bir meslek 

Mimarlar Odası Malatya Şubesinin ziyaretinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır “Mimarlık mesleği özel bir meslek” dedi. 

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 16:52
Çakır: Mimarlık mesleği özel bir meslek 

6. dönem Mimarlar Odası Şube yönetimi olarak seçildiklerini belirten Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Fatma Altaş, kendilerini kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etti.


Mimarlar Odası yeni yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır mimarlık mesleğinin özel bir meslek olduğunu söyledi. Başkan Çakır özetle şunları söyledi:
“Şehirleşmeden parklara, kısacası her türlü yaşam alanlarının planlanması, mimarların çalışmaları ile oluşuyor. Mimarların bir konuya bakışı ve bize sundukları proje çok önemli. Yerel yönetimler olarak ortaya koyduğumuz her projede mimarlarımızın görüşlerinden ve ufuklarından faydalanıyoruz. Mimarlarımız ilimizdeki her dokunun gelişmesine katkı sunuyorlar. Bizler yerel yönetim anlayışımızda şeffaflık kadar ortak akılla da vurgu yapıyoruz. Dışarıdan gelen, kentte yaşayan bütün odalarımız bizim için çok önemli. Şehrimizin gelişmesi adına bize sunulan her öneriyi dikkate alıyoruz. Sizlerin önerisi de bizim için önemli. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Gelecekte çocuklarımızın yaşayacağı şehirleri inşa ediyoruz. Sürdürülebilir kentleşme çok önemli. Bu anlayışla hizmetlerimizi yapıyoruz."

İHA

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