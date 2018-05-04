Çakır Gitti, Polat Geldi

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde Ak Parti'den Malatya milletvekili aday adayı olan Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.
Yapılan oylamada 40 oy alan Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi. Meclis’te 6’da boş oy çıktı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 24 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçime kadar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütecek.
SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com