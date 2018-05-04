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Çakır Gitti, Polat Geldi
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Çakır Gitti, Polat Geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ahmet Çakır’dan boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı  koltuğuna oturacak olan ismi belirlemek için oylama yaptı. Yapılan seçimde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilmiş oldu .

Çakır Gitti, Polat Geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ahmet Çakır’dan boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı  koltuğuna oturacak olan ismi belirlemek için oylama yaptı. Yapılan seçimde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilmiş oldu .

04 Mayıs 2018 Cuma 15:25
Çakır Gitti, Polat Geldi

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde  Ak Parti'den Malatya milletvekili aday adayı olan Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Yapılan oylamada  40 oy alan Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi. Meclis’te 6’da boş oy çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 24 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçime kadar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütecek.

SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 04.05.2018 15:30
Anahtar Kelimeler:
BüyükşehirAhmet çakırHacı Uğur PolatBüyükşehir Belediye BaşkanlığıMalatya
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