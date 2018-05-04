Çakır Gitti, Polat Geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ahmet Çakır’dan boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak olan ismi belirlemek için oylama yaptı. Yapılan seçimde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilmiş oldu .