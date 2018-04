ÇAKIR, EMNİYET TEŞKİLATINI UNUTMADI

Polis teşkilatının özellikle son yıllarda büyük gelişme kaydettiğini belirten Başkan Çakır, Türk polisinin halkın dostu, suçlunun ise düşmanı olduğunu söyledi. Başkan Çakır, mesajında, "Tüm emniyet teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü ve içerisinde bulunduğumuz polis haftasını kutluyorum. Kamu düzenini korumayı amaçlayan kanunlarımızın uygulanmasında, emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak, bu kutsal görevini yerine getirmiştir. Gecesini gündüzüne katarak devletimizin ve milletimizin huzur ve sükunu için çalışan polislerimiz, halkımızın teveccühünü kazanmıştır. Kimimizin yavrusu, kimimizin anne ve babası, kimimizin de akrabası olan polislerimiz bizim göz bebeğimizdir. Özellikle son yıllarda teknolojik imkanlarını artıran, kendisini geliştiren ve hizmet kalitesini iyice yükselten polis teşkilatımız, suçlulara, suç örgütlerine ve terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Her başı sıkışanın ilk aklına getirdiği polisimiz halkımızın dostu, kötü ve suçluların ise düşmanıdır. Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra özellikle Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında diğer güvenlik güçlerimizle birlikte polis teşkilatımızın gösterdiği üstün başarı, dünyada gıpta ile izlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor, bu vesileyle, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyor, görevleri başındaki tüm polislerimize aileleri ve tüm sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com