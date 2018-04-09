Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113733
ALTIN
173.857
DOLAR
4.0588
STERLİN
5.7312
EURO
4.9950

ÇAKIR, EMNİYET TEŞKİLATINI UNUTMADI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm emniyet güçlerinin gününü kutladı.

ÇAKIR, EMNİYET TEŞKİLATINI UNUTMADI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm emniyet güçlerinin gününü kutladı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:50
ÇAKIR, EMNİYET TEŞKİLATINI UNUTMADI

Polis teşkilatının özellikle son yıllarda büyük gelişme kaydettiğini belirten Başkan Çakır, Türk polisinin halkın dostu, suçlunun ise düşmanı olduğunu söyledi. Başkan Çakır, mesajında, "Tüm emniyet teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü ve içerisinde bulunduğumuz polis haftasını kutluyorum. Kamu düzenini korumayı amaçlayan kanunlarımızın uygulanmasında, emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak, bu kutsal görevini yerine getirmiştir. Gecesini gündüzüne katarak devletimizin ve milletimizin huzur ve sükunu için çalışan polislerimiz, halkımızın teveccühünü kazanmıştır. Kimimizin yavrusu, kimimizin anne ve babası, kimimizin de akrabası olan polislerimiz bizim göz bebeğimizdir. Özellikle son yıllarda teknolojik imkanlarını artıran, kendisini geliştiren ve hizmet kalitesini iyice yükselten polis teşkilatımız, suçlulara, suç örgütlerine ve terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Her başı sıkışanın ilk aklına getirdiği polisimiz halkımızın dostu, kötü ve suçluların ise düşmanıdır. Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra özellikle Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında diğer güvenlik güçlerimizle birlikte polis teşkilatımızın gösterdiği üstün başarı, dünyada gıpta ile izlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor, bu vesileyle, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyor, görevleri başındaki tüm polislerimize aileleri ve tüm sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet çakırMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIREmniyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAHTALI'DAN FETÖ DAVASI AÇIKLAMASI
KAHTALI'DAN FETÖ DAVASI AÇIKLAMASI
EMNİYET TEŞKİLATININ 173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
EMNİYET TEŞKİLATININ 173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR
ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim