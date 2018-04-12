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ÇAKIR'DAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yayımladığı mesaj ile Miraç Kandili'ni kutladı.

ÇAKIR'DAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yayımladığı mesaj ile Miraç Kandili'ni kutladı.

12 Nisan 2018 Perşembe 14:16
ÇAKIR'DAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Belediye Başkanı Ahmet Başkan Çakır mesajında, “İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayların feyiz ve bereketli gecelerinden biri olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Feyiz ve bereketlerle dolu bu gece vesilesiyle içimizdeki kötü düşünceleri bırakarak, iyilik ve güzelliklerde yarışmalıyız. Yükseliş anlamı taşıyan Miraç gecesinde; iyiliklerimizin, ibadetlerimizin, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin yükselmesini diliyorum. Özellikle de insanlığın ve dünyanın ortak huzurunu bozan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzur ortamına bırakmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere, tüm ülkemizin ve İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

(Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Ahmet çakırMiraç Kandili
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