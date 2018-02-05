ÇAKIR'DAN ESNAFA ZİYARET

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirten esnaflar, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çakır’a teşekkür ettiler.

Başkan Çakır, esnaf ziyareti sırasında yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Malatya’ya yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



"Malatya’ya yakışan hizmetler üretiyoruz"

Fuzuli Caddesindeki esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’ya yakışan hizmetler üretmeye gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızdan fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret ederek yapılan hizmetler ile olası sorunları istişare ediyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerde vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dikkate alıyoruz” diye konuştu.