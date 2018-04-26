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Çakır Başvurusunu Yaptı

Görevinden istifa ederek AK Parti milletvekilliği aday adaylık başvuru dosyasını AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya teslim eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı Türkiye’de yüzde 60’la seçtireceğiz” dedi.

Çakır Başvurusunu Yaptı

Görevinden istifa ederek AK Parti milletvekilliği aday adaylık başvuru dosyasını AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya teslim eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı Türkiye’de yüzde 60’la seçtireceğiz” dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:28
Çakır Başvurusunu Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, istifasının ardından AK Parti İl Binası’na gelerek Aday adaylık başvuru dosyasını İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya sundu. Burada ilk konuşmayı İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptı.

Başkan Kahtalı, Ahmet Çakır’la kuruluşundan bugüne kadar hizmet ettikleri bu dava hareketinde her daim AK Parti’nin,Cumhurbaşkanının yanında olduğunu Malatya’ya hizmet etmek için gecesini gündüzüne kattığını ve ülkenin geleceği için çalıştığına şahitlik ettiğini söyledi.

ALLAH KENDİSİNİ MAHCUP ETMESİN

Başkan Çakır’ın milletvekili olarak Malatya’yı temsil etmesini Allah’tan niyaz eden Başkan Kahtalı, “Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte de ilimizin milletvekili olarak temsil etmesi için cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Kıymetli Başkanımın çıktığı bu yolda cenabı Allah kendisini mahcup etmesin. Allah nasip ederse 24 Haziran’da Malatya’mız için milletvekili olarak hizmet etmeyi cenabı Allah kendisine nasip etsin diyorum” diye konuştu.

KURUCU ÜYE OLARAK BAŞLADIK

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Bugün hayırlı bir sürecin başlangıcı için aranızdayım. AK Parti’ye kurulduğu günden itibaren kurucu üye olarak başladık. Daha sonra yönetimlerde başkan yardımcılıkları bir dönem de AK Parti İl Başkanlığı görevini yaptım. Daha sonra Malatya Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak da 9 yılı tamamlayarak hizmet etmeye çalıştım ve bunları bize bahşeden Yüce Rabbime hamd ediyorum. Bize bu görevi bu süreç içersinde ekibinde olmakla gurur duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımıza, Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, İl Başkanımıza ve bütün teşkilatımıza bu süre içerisinde yanımızda duran bütün kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL Busabah Gazetesi

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Hakan KahtalıAhmet çakırAhmet Çakır Istifa EttiMalatya
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