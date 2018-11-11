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Çakır, aday adaylığını açıkladı

MASKİ Proje Uzmanı Tansel Çakır, 2019 yerel seçimlerinde Pütürge Belediye Başkanlığına Aday Aday olduğunu açıkladı. Çakır, “Şehrül-Emin’ olmak niyeti ile çıkmış olduğum bu yolda, tüm arkadaş, eş, dost ve akrabalarımızın, kalben dualarını ve gönülden desteklerini bekliyorum” dedi.

Çakır, aday adaylığını açıkladı

MASKİ Proje Uzmanı Tansel Çakır, 2019 yerel seçimlerinde Pütürge Belediye Başkanlığına Aday Aday olduğunu açıkladı. Çakır, “Şehrül-Emin’ olmak niyeti ile çıkmış olduğum bu yolda, tüm arkadaş, eş, dost ve akrabalarımızın, kalben dualarını ve gönülden desteklerini bekliyorum” dedi.

11 Kasım 2018 Pazar 10:59
Çakır, aday adaylığını açıkladı

Yerel seçimlere 5 ay kala ilçe belediye başkanları aday adaylıkları da açıklanmaya devam ediyor. Dün Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde(MASKİ) Proje Uzmanı Tansel Çakır, AK Parti Pütürge İlçe Başkanlığı binasında, mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Pütürge Belediye Başkanlığına Aday Adayı olduğunu açıkladı

Pütürge’ye daha güzel ve kalıcı eserler bırakmak için yola çıktığını belirten Çakır, doğup büyüdüğü, kadim değerleriyle yoğrulduğu ve baba ocağı olan ‘Saklı Cennet’ Pütürge’ye Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdiğini söyledi.

GAYRETİMİZİ KULLANACAĞIZ

Çakır, “Bilgimiz, tecrübemiz ve birikimimiz doğrultusunda karanlığa doğru giden ilçemize ışık tutmak, atalarımızın emanetine ‘Şehrül-Emin’ olmak niyeti ile çıkmış olduğum bu yolda, tüm arkadaş, eş, dost ve akrabalarımızın, kalben dualarını ve gönülden desteklerini bekliyorum. Rabbim bize bu yolu hayırlısı ile nasip ederse, bizde bu emaneti muhafaza ve bayrağı ileri taşımak için, bütün gayretimizi kullanacağız inşallah” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MASKİ Proje Uzmanı Tansel ÇakırPütürge Belediye BaşkanlığıAdaylık
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