ÇAKIR'A PLAN SUNUMU

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası zemin katında yapılan sunuma Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile ODTÜ’lü hoca ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından parça parça çalışılarak hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli planların görseller eşliğinde sunumu yapıldı.

Hazırlanan planların incelenmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Osman Balaban ve Doç. Dr. Emine Yetişkul Şenbil, misafirperverliğin yanı sıra bilgi ve veri paylaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler. 4. sınıf öğrencilerinin planlama stüdyosu dersi kapsamında Malatya’yı ziyaret ettiklerini kaydeden hocalar gezilere destek veren Çakır’a teşekkür etti.

ODTÜ’lü öğrencileri Malatya’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı kısa değerlendirmede, sunulan planlarda Malatya ile ilgili olarak farklı görüş ve önerileri gördüklerini söyledi. Gençlerin farklı alanlarda ve farklı bölgelerde Malatya’nın geleceğine yönelik hazırladıkları planlamaların kendilerine de bir ufuk çizdiğini kaydeden Başkan Çakır, "Son 30-40 yıla baktığımızda kentlerimiz çok yoğun bir göçe maruz kaldılar.

Daha önce kırsaldaki nüfus yoğunluğu, kente doğru hızlı bir kayma gösterdi. Geçmişte buna karşı sağlıklı bir hazırlık yapılamadı. Dolayısıyla artık mevcut yapılaşmanın dönüşümü çok daha zor. Maliyet ve hukuksal açıdan büyük zorluklar mevcut. Böyle öğrencilerimiz tarafından hazırlanan üst ölçekli planlarla şehrimizin mevcut halinin dönüştürülmesi, kentin geleceğinin planlanması açısından bizlere son derece faydalı oldu kanaatindeyim. Bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com