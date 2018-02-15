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ÇAKIR'A GOL SÖZÜ VERDİ

 Evkur Yeni Malatyaspor orta sahasının başarılı ismi Aytaç Kara, ziyaret ettiği Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a gol sözü vererek formasını hediye etti. 

ÇAKIR'A GOL SÖZÜ VERDİ

 Evkur Yeni Malatyaspor orta sahasının başarılı ismi Aytaç Kara, ziyaret ettiği Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a gol sözü vererek formasını hediye etti. 

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 18:01
ÇAKIR'A GOL SÖZÜ VERDİ

Sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın’ın da yer aldığı ziyarette, Başkan Çakır genç futbolcu Aytaç’tan hafta sonu oynanacak Bursaspor maçı için gol sözü aldı. Ziyareti için Aytaç Kara’ya teşekkür eden Başkan Çakır, “Ziyaretinden dolayı Aytaç kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah Yeni Malatyaspor’u sezon sonu istenen yere getirirler. Kendisine bu nazik ziyareti ve forma hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Futbol hayatında ve yaşamında da başarılar diliyorum. Bursa maçında da kendisinden gol bekliyorum” dedi.

“Bursa maçı için galibiyet ve gol sözü veriyorum”
Aytaç Kara ise Bursaspor maçı için gol sözü vererek, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etmek ve formamızı takdim etmek büyük şeref. Kendilerine misafirperverliği ve hoş sohbetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Başkanıma Bursa maçı için galibiyet ve gol sözü veriyorum. Malatyaspor ekibi olarak bunu başaracağımıza eminim" diye konuştu.

 

İHA

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