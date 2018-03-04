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ÇAKIR'A ''DOĞUNUN EN BEĞENİLEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'' ÖDÜLÜ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından “Doğu Anadolu Bölgesinin En Beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. 

ÇAKIR'A ''DOĞUNUN EN BEĞENİLEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'' ÖDÜLÜ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından “Doğu Anadolu Bölgesinin En Beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. 

busabahmalatya
busabahmalatya
04 Mart 2018 Pazar 14:50
ÇAKIR'A ''DOĞUNUN EN BEĞENİLEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'' ÖDÜLÜ

Yerel Yönetimler arası dayanışmayı güçlendirmek ve milli birlikteliği pekiştirmek amacıyla Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından “En Beğenilen Belediye Başkanları” ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a Doğu Anadolu Bölgesinin En Beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı ödülü verildi. 
Ödülünü eski Bakan Güldal Akşit’in elinden alan Başkan Çakır, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, “Her ne kadar ödül şahsıma tevdi edilse de, başarı tüm paydaşlarıyla Malatyamızındır. Biz başarılı ve büyük bir aileyiz. Malatyamıza daha iyi hizmet etmeye ve vatandaşlarımıza layık olmaya çalışacağız” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 04.03.2018 14:52
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