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ÇAKIR'A BAYRAK TEŞEKKÜRÜ

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, pazar günü Yeni Şehir Stadında dağıtılan 17 bin Türk Bayrağından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler. 

ÇAKIR'A BAYRAK TEŞEKKÜRÜ

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, pazar günü Yeni Şehir Stadında dağıtılan 17 bin Türk Bayrağından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler. 

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 16:41
ÇAKIR'A BAYRAK TEŞEKKÜRÜ

E.Y.Malatyaspor’un başarılı futbolcuları Sadık Çiftpınar, Ertaç Özbir, Murat Yıldırım ve Rahman Buğra Çağıran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ederek, geçtiğimiz Pazar günü Yeni Şehir Stadında oynanan E.Y.Malatyaspor -DG.Sivasspor maçında dağıtılan 17 bin Türk Bayrağından dolayı Çakır’a teşekkür ettiler.


Afrin’de devam eden 'Zeytin Dalı Operasyonu'nda görevli Mehmetçiklere gönül desteği sağlamak için Y.Malatyaspor - DG.Sivasspor maçında tribünlere gelen tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtılmış ve maç boyunca ‘Mehmetçiğin yanındayız’ mesajı verilmişti.
Tribünlerde bizzat Türk bayrağı dağıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden futbolcular, Başkan Çakır’a giydikleri formaları hediye ettiler.


Sivas maçında kazanılan 3 puandan dolayı futbolcuları tebrik eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Sivas maçında Malatya Şehir Stadı'nda güzel bir ambiyans oluştu. Malatyalılar hem takımlarını desteklediler, hem de Mehmetçiğe sahip çıktılar. Ülkemiz büyük bir mücadele veriyor. O mücadelede bizler de Mehmetçiğimizin yanındayız. O güzel tablo Türkiye’nin her yerine dalga dalga yayıldı. Futbol takımımız da aldığı sonuçla bizleri mutlu etti. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır’ın daima yanlarında olduğunu belirten başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ise, “Biz futbolcular olarak bu durumda çok mutlu oluyoruz. Sivasspor maçındaki Türk Bayrağı jesti sonrası ortaya çıkan tablo bizleri ayrıca gururlandırdı. Bu ince ve nazik davranışınızdan dolayı futbolcu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” şeklinde duygularını dile getirdi.
Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi, E.Y.Malatyaspor - Sivasspor maçında dağıttığı 17 bin Türk Bayrağının yanı sıra başta ana caddeler olmak üzere tüm şehri Türk Bayraklarıyla donattı.busabahmalatya.com 

 

İHA

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