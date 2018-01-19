ÇAKIR 2017'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Başkan Çakır, “Sanat Merkezinde 7 binadan oluşan Sanat Merkezi ve galeri inşaatı tamamlandı. Dernek Külliyesi inşaatı tamamlandı. 2. Etap inşaatı da kısa süre içerisinde tamamlanmış. Mahallemizde ve bölgelerimizde Semt Konakları inşa edildi. 5 adet toplamda 33 adet çok amaçlı belediye sosyal tesisleri inşa edildi. Kadın dayanışma merkezini de açtık. Kadın Spor Yaşam merkezini açtık. Saymış olduğumuz onlarca, yüzlerce vatandaşımıza ulaşacak faaliyetin içerisine dahil edecek mekanlar ve inşası önemliydi. Biz, bunları 2009 yılında geldik ve o ilk dönem içerisinde bunların tamamını hizmete açıldığını söyleyebilirim. Fotoğraf makine Müzemiz gerçekten Malatya için prestij projelerden biri oldu. Kültürevimiz de aylık 4 bin 500 ziyaretçi kabul ediyor. Malatya’nın geçmişine ait olan, gelenek ve göreneklerin tanıtıldığı balmumu heykellerinin olduğu müzeyi kazandırmış olduk” diyerek şunları kaydetti:

“Sadece Sanat Merkezi olarak da baktığımız da 36 alanda 74 çapraz kurslar düzenleniyor. 4 bin 716 kursiyerimiz oldu 2017 içerisinde. İlimiz gerçekten kültür şehrine dönüştü. Önümüzde dönem faaliyetler de bir kademe daha ilerleyerek devam edecek. 2018 yılı yapılacak programları belirledik. Her aya yaydığımız faaliyetler var. Hedefimiz bu sene, 500’ün üzerinde etkinlik yapabilmek. Yine on binlerce hemşerilerimizi kurslar ile paneller, söyleyişiler, sanat merkezlerimizdeki eğitim ve fuarlar ile buluşturmak.”