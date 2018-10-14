“Çağdaş Küresel Medeniyet” konferansı yapıldı

Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi’nin periyodik şekilde düzenlediği seminerleri, İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ilk programa akademik çevreden ve üniversite öğrencilerinden yoğun katılım gösterilmesi dikkat çekti.

Yeşilyurt Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Çağdaş Küresel Medeniyet” konulu konferans gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans salonunda düzenlenen programa yoğun katılım dikkat çekti.

Kültür ve medeniyet tarihine felsefi bağlamda ışık tutan Prof. Dr. Teoman Duralı, konferansında insanlığın dünyaya dağılımı ve kültür ve medeniyetlerin oluşumu ve gelişimi üzerine kronolojik olarak harita üzerinden göstererek etkili bir konferans gerçekleştirdi.

“BÜTÜN MEDENİYETLER DİN ESASLIDIR”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Teoman Duralı, “İnsan ne yapıyorsa insanın ortaya koyduğu ne varsa kültür kapsamında yer almaktadır. İnsanın kendini işlemesi, kendine çeki düzen vermesi kültürü meydana getirmektedir. İnsan dediğimde toplumu kastediyorum. Toplum olmadan insan var olamaz. Toplum içerisinde varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Bütün medeniyetler ve onların dayandığı kültürler din esaslıdır. Dinden ortaya çıkmışlardır. Bu benim görüşüm değil tarihin tasviridir, ifadesidir. Vahdet ve vahiy dinlerine gelinceye değin toplumu ve onun kültürünü belirleyen din olmuştur. Dinin hayatımızdaki yansısı ifadesi, edeptir. Edep olarak din kendini izhar etmektedir. Nasıl ağlanacağını, nasıl konuşulacağı, neyi nerde söyleyeceğini, kısacası yaşamanın bütün köşe bucağını bana bildiren edeptir. Edebe dayanarak yaşıyoruz. Edep kadın sayesinde öğrenilir. Kısacası anneniz ile başlarsınız hayata ve devam edersiniz” ifadelerinde bulundu.

Program hakkında açıklama yapan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber ise, “Türkiye’nin kültür ve medeniyet tarihine ışık tutan Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızı Malatya’da ağırlamaktan onur duyduk. Hocamızı Üniversitedeki gençlerimize buluşturduk. Gençler de yoğun katılım göstererek hocamıza olan sevgilerini gösterdiler. Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi’mizin güz seminerlerinin ilkini İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. MSM’nin eğitim programı devam edecektir. Öğrencilerimizin bu programlara katılarak kendilerini geliştirmesi, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenlerle buluşması, hocalardan feyz alması bizler için gayet önemlidir. Ben bütün öğrenci kardeşlerimi Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi’mize davet ediyorum. Başta bizleri kırmayarak Malatya’ya gelen Prof. Dr. Teoman Duralı hocamız olmak üzere, programda emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

Program plaket ve hediye takdiminin sonunda Prof. Dr. Teoman Duralı’nın kitaplarını imzalamasıyla son buldu. (Bülten)