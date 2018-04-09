CADDEYE İLK KAZMA VURULDU

Kent genelinde bugüne kadar birçok cadde ve sokağı standartlara uygun hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan 700 metre uzunluğundaki Mevlüt Aslanoğlu Caddesi’ne ilk kazmayı vurdu.Freze makinesiyle eski asfaltı kazılan caddede önce altyapı çalışmaları yapılacak. 20 metre genişliğindeki caddede altyapı çalışmalarının devamında üstyapı çalışmaları başlayacak.

AYDINLATMA VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIYLA SÜSLENECEK

Caddede kaldırım, yol ve otoparklar yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerine 1.2metre genişliğinde tek taraflı bisiklet yoluda yapacak. Aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarıyla süslenecek cadde bu yıl içerisinde tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, Mevlüt Aslanoğlu Caddesi’yle birleşen Tevfik Temelli Caddesi’nde geçtiğimiz yıl değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapmıştı. Tevfik Temelli Caddesi’ndeki projeden memnun olan bölge halkı, Mevlüt Aslanoğlu Caddesi’nin de yapılacak olmasından son derece mutlu olduklarını belirttiler. (Bülten)busabahmalatya.com