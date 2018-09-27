Caddeler yabancı kelimelerden arındırılmalı

26 Ağustos Dil Bayramı aracılığıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Köklü geçmişi ve zengin anlam derinliği ile Türkçemiz dünyadaki sayılı dillerden biridir. Tarihimiz, sanatımız, kültürümüz ve medeniyetimiz dilimiz sayesinde nesilden nesle aktarılmaktadır. Ancak bu kadar güçlü bir dilimiz olmasına rağmen yerli üretimin yapıldığı iş yerlerinde dahi yabancı kelimelerden oluşan tabelalar kullanılıyor. Dil Bayramı vesilesi ile dilimizin yozlaşmasının önüne geçmek için tüm iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte caddelerimizi tabela kirliliğinden arındıralım” diye konuştu.