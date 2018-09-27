Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
100015
ALTIN
228.624
DOLAR
5.9929
STERLİN
7.8704
EURO
7.0084

Caddeler yabancı kelimelerden arındırılmalı

Dilimizin yozlaşmasını önlemek için tüm iş yeri sahiplerine Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ünlü dil felsefecinin de söylediği gibi, ‘dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarıdır.’ Bu yüzden dilimizin yozlaşmasını engellemeli ve Türkçemize sahip çıkmalıyız caddelerimizin yabancı tabela kirliliğinden arındırılması için vatandaşlarımızı Türkçe tabela kullanmaya özendirmeliyiz. Tamamen Türkçe tabela kullananlara vergi muafiyeti getirerek Türkçemizi daha çok kullanmaya teşvik etmeliyiz” dedi.

Caddeler yabancı kelimelerden arındırılmalı

Dilimizin yozlaşmasını önlemek için tüm iş yeri sahiplerine Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ünlü dil felsefecinin de söylediği gibi, ‘dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarıdır.’ Bu yüzden dilimizin yozlaşmasını engellemeli ve Türkçemize sahip çıkmalıyız caddelerimizin yabancı tabela kirliliğinden arındırılması için vatandaşlarımızı Türkçe tabela kullanmaya özendirmeliyiz. Tamamen Türkçe tabela kullananlara vergi muafiyeti getirerek Türkçemizi daha çok kullanmaya teşvik etmeliyiz” dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:20
Caddeler yabancı kelimelerden arındırılmalı

26 Ağustos Dil Bayramı aracılığıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Köklü geçmişi ve zengin anlam derinliği ile Türkçemiz dünyadaki sayılı dillerden biridir. Tarihimiz, sanatımız, kültürümüz ve medeniyetimiz dilimiz sayesinde nesilden nesle aktarılmaktadır. Ancak bu kadar güçlü bir dilimiz olmasına rağmen yerli üretimin yapıldığı iş yerlerinde dahi yabancı kelimelerden oluşan tabelalar kullanılıyor. Dil Bayramı vesilesi ile dilimizin yozlaşmasının önüne geçmek için tüm iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte caddelerimizi tabela kirliliğinden arındıralım” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTürkçe Tabela
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde patatesinin tohumu Malatya’da üretiliyor
Niğde patatesinin tohumu Malatya’da üretiliyor
Başkan Polat, altyapı çalışmalarını inceledi
Başkan Polat, altyapı çalışmalarını inceledi
“Malatya cari açığı kapatabilir”
“Malatya cari açığı kapatabilir”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim