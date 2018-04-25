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BÜYÜKŞEHİR’DEN SOLİSTLER GEÇİDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından unutulmaz bir konsere daha imza atıldı. Mabesem Saz ve Söz Sanatçılarının sahne aldığı “Solistler Geçidi” konseri büyük ilgi gördü.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SOLİSTLER GEÇİDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından unutulmaz bir konsere daha imza atıldı. Mabesem Saz ve Söz Sanatçılarının sahne aldığı “Solistler Geçidi” konseri büyük ilgi gördü.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:03
BÜYÜKŞEHİR’DEN SOLİSTLER GEÇİDİ

Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen konserde, Türk Sanat Müziğinin sevilen eserleri seslendirildi. Yeşilçam Sinemasında yer alan müziklerin de icra edildiği konserde seyirciler salonu hınca hınç doldurdu. Konser, Şef Yusuf Seval’in koordinasyonunda ve kendisiyle birlikte Solistler Burcu Kazancıoğlu, Büşra Kazancıoğlu, Işıl Taşkın ve Cumali Güngör’ün icralarıyla gerçekleşti.

Seyircilerden yoğun alkış alan konser sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, sanatçılara çiçek takdim etti.

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MABESEMSaz Ve Söz SanatçılarıMalatya
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