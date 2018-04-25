BÜYÜKŞEHİR’DEN SOLİSTLER GEÇİDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından unutulmaz bir konsere daha imza atıldı. Mabesem Saz ve Söz Sanatçılarının sahne aldığı “Solistler Geçidi” konseri büyük ilgi gördü.