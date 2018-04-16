BÜYÜKŞEHİRDEN ASFALT EĞİTİMİ

Eğitim programına konuşmacı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsfalt A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Sönmez, İsfalt A.Ş. Uygulama Müdürü Fethi Turgut ile İsfalt A.Ş. Kalite Kontrol Şefi Süleyman Girit katıldı.

Eğitim programına Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, şube müdürleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediye personelleri katıldı.

Programda kısa bir açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, petrolün ilk yeryüzüne çıkartıldığında asfaltın bir atık olduğunu, petrolün işlenmesinden sonra asfaltın iyi bir kaplama malzemesi olduğunun anlaşılması üzerine dünyanın her yerinde kullanıldığını söyledi.

Dünyadaki yeni teknolojik gelişimlerin, petrole bağımlılığını azaltmaya yönelik olduğunu ifade eden Genel Sekreter Turan, “Elektrikli otomobillerin gelişimi buna iyi bir örnek. Gelecek neler getirir bilinmez ama biz ‘daha kaliteli, daha düşük maliyetli asfalt nasıl üretebiliriz?’ bunun için mücadele ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyecilikte duayendir. İsfalt A.Ş. ise asfaltın Türkiye’de lokomotifi. Biz Malatya’da bu işi dünya standartlarına uygun bir halde yapmak için bu eğitim programını düzenledik. Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte kırsalda ciddi sorunlar vardı. Kaynakları doğru kullanarak bu sorunların büyük bölümünü çözdük. Yol yatırımları çok özel yatırımlardır. Bir çocuk gibi sürekli ilgi ve bakımı hisseden bir yatırım. 4 sene önce yaptığımız asfalta gerekli özeni ve ilgiyi göstermezsek o yatırımı bir daha yapmak zorunda kalıyoruz. Biz yeni arayışlar içerisindeyiz. Amacımız en iyiye ulaşmak. Bunun için de çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitim programında İsfalt A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Sönmez, Asfalt Üretimi, Asfalt Üretiminde Kullanılan Malzemeler, Asfalt Üretimindeki Yenilikler Ve Yol Teknolojileri konularında bilgiler verirken, İsfalt A.Ş. Uygulama Müdürü Fethi Turgut ise Asfalt Serimi, Yol Uygulamaları, Asfalt Seriminde Karşılaşılan Sorunların Çözümü ile ilgili bilgiler verdi. İsfalt A.Ş. Kalite Kontrol Şefi Süleyman Girit ise Asfaltta Kalite Kontrol Esasları ve Laboratuvar Faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Eğitim programının sonunda katılımcılara eğitim sertifikaları verildi.busabahmalatya.com