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BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı 12 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı 12 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

11 Eylül 2018 Salı 12:57
BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’te yapılacak olan meclis toplantı gündeminde yer alan Hekimhan ilçesinde bulunan iki tarihi köprünün restorasyon projesi hakkındaki komisyon raporu, Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi 142 ada 90 nolu parsele ‘Enerji Depolama Alanı’ fonksiyonu verilmesine yönelik komisyon raporu, Darende İlçesi Medişeyh Mahallesi 141 ada 18 nolu parsele ‘Güneş Enerji Santrali’ kurulmasına yönelik komisyon raporu, Yeni Malatya Stadyumu’nun kullanımının protokol karşılığında bir yıllık süre ile Evkur Yeni Malatyaspor’a verilmesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan İlyas Mahallesi 70 ada 21-22-23 nolu parsellerin 25 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi, 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde verilecek olan ödüllerle ilgili Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının teklifi gibi konular ile imar konuları görüşülecek. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediye MeclisiOlağan Toplantı
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