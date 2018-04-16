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Büyükşehir Meclisi Nisan toplantılarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısını yapılan 2. Birleşimle devam etti.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. 2017 yılı Büyükşehir Belediye...

Büyükşehir Meclisi Nisan toplantılarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısını yapılan 2. Birleşimle devam etti.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. 2017 yılı Büyükşehir Belediye...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:18
Büyükşehir Meclisi Nisan toplantılarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısını yapılan 2. Birleşimle devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. 2017 yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığının faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili mecliste hazır bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır bir konuşma yaptı. Malatya’da büyük bir değişim, dönüşüm ve sağlıklı bir kent yapısının oluşturulması için yoğun bir çalışmanın olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, "Malatya son dönemlerde hızlı bir şekilde büyüyor. Malatya’mızın büyümesi sadece belediyecilik hizmetleri ile değil, ekonomisiyle, sağlığıyla, eğitimiyle büyümektedir. Biz hizmet yaparken burada yaşayan bütün canlıların, kuşundan - kurduna kadar, kelebeğinden-börtü böceğine herkesin hakkı olduğunu düşünerek, çevreye zarar vermeden yatırımlar yapıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler, altyapılar, ulaşım, turizm master planları, sosyal ve kültürel anlamda şehrimizin değerini ortaya çıkarabilecek faaliyetler, yollar, kavşaklar, bulvarlar, kuşak yolları, çevre yolları, açılan yeni ana arterler, köylerimize kadar ulaşabilen sanat yapıları, kültür adaları, kent müzeleri, çok amaçlı sosyal tesisleri, semt konakları, sanat galerisi, sportif alanlar, külliyeler, parklar gibi birçok alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıntılarla faaliyet raporunda var. Bu hizmetlerimizde Malatyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere, meclis üyesi arkadaşlarımızın büyük katkıları oldu, olmaya da devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında AK Partili meclis üyelerinden Haluk Cömertoğlu, Ali Kazgan ve Nebi Yiğit hizmetlerinden dolayı Başkan Çakır’a teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından oylanan Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Gündemdeki diğer maddelerin bir kısmı da görüşülerek karara bağlanırken, bir kısmı ise bir sonraki Meclis Toplantısına ertelendi.

Nisan ayı Meclis Toplantısı 3. Birleşimi 17 Nisan Salı günü saat 14.00’de yapılması kabul edildi.
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