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Büyükşehir GES projesi

Malatya’yı sürdürülebilir enerji üssü haline getirmeyi hedefleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çöpgaz Elektrik Üretim Tesisi ve Malatya Çevre Entegre Tesisinin ardından Şehir Mezarlığı yanında 60 bin metrekarelik bir alana kurduğu...

Büyükşehir GES projesi

Malatya’yı sürdürülebilir enerji üssü haline getirmeyi hedefleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çöpgaz Elektrik Üretim Tesisi ve Malatya Çevre Entegre Tesisinin ardından Şehir Mezarlığı yanında 60 bin metrekarelik bir alana kurduğu...

05 Mart 2018 Pazartesi 13:58
Büyükşehir GES projesi

Malatya’yı sürdürülebilir enerji üssü haline getirmeyi hedefleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çöpgaz Elektrik Üretim Tesisi ve Malatya Çevre Entegre Tesisinin ardından Şehir Mezarlığı yanında 60 bin metrekarelik bir alana kurduğu Güneş Enerji Santralini tamamen bitirerek, tam kapasite üretime başladı.

13 bin panelden oluşuyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolünde yapımı tamamlanan ve 13 binden fazla panelden oluşan Güneş Enerji Santralinde üretilen elektrik enerjisi, imzalanan sözleşme ile elektrik dağıtım şirketine satılıyor.

3 milyon lira gelir

Hizmete giren Güneş Enerji Santralinden yıllık 5 milyon 250 bin kilovat elektrik enerjisi üretimi hedeflenirken, bunun karşılığında da 3 milyon lira civarında gelir bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan GES’ten üretilen enerji, yıllık yaklaşık olarak 5 bin konutun tüm enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda.

Yeni GES için çalışmalar devam ediyor

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Yaka mahallesinde 20 bin metrekarelik bir alanda 1 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali kurulması için de çalışmalar yapıyor.

Trambüs Bakım İstasyonu çatısına da 3 bin metrekarelik bir GES kuran Büyükşehir Belediyesi, Doğanın her türlü imkânını kullanarak önemli miktarda elektrik enerjisi üretir hale gelirken, bu alandaki projelerin devam edeceği belirtildi.
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