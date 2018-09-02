Büyükşehir Belediyesinden anlamlı etkinlik

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Otizm Derneği işbirliği ile 15 Temmuz Millet Meydanında ‘Otizmin Farkında Mısın’ etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Malatya Otizm Dernek Başkanı Alaettin Boydaş, daire başkanları, otizmli çocuklar ile aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Malatya Otizm Dernek Başkanı Alaettin Boydaş Otizm hastalığı hakkında bilgiler verdi. Boydaş, “Otizm hastalığının tedavisi kaliteli bir eğitim ve spordur. Büyükşehir Belediye Başkanımız acil eylem planını açıklarken Özalper Mahallesinde bulunan parkı otizmli çocuklarımızın eğitimi ve spor yapmaları için hizmete açacaklarını belirtmişlerdi. Bu mekan için Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Her insanın birer engelli adayı olduğunu ve bu bilinçle yaşanılması gerektiğini belirten Başkan Polat ise, "Otizm Derneğimizle birlikte farkındalık oluşturmak için bu programı gerçekleştirdik. Her konuda bilinçli olmamız gerekli. Bu özel çocuklarımızı çok seviyor ve önemsiyoruz. Hayat sabır ve şükür arasındadır. Başımıza gelen her hale ve olaya sabır göstermeli, şükürle cevap vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Acil Eylem Planında ’Birlikte Yürüyeceğiz’ sloganı ile hareket edeceklerini ifade eden Polat, "Malatya’yı kalkındırmak ve güçlendirmek için toplumumuzun bütün dinamikleri ile birlikte yürüyeceğiz. Malatya’da yaklaşık 80 bin engelli kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizin hayatlarının her anını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmaktayız. Yeşiltepe Bölgemizde inşallah en kısa sürede açılışını yaparak hizmete sunacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi ile Özalper Parkının bulunduğu alanda gerekli çalışmaları yaparak bu alanı da otizmli ve down sendromlu çocuklarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli gösterilerin düzenlendiği etkinlikte otizmli çocuklar gönüllerince eğlendi.