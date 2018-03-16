BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE KADRO SÜRECİ

Konu ile ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, yaptıkları işlere göre uygulamalı sınava tabi 959 personelin sınav süreci tamamlandı. 8 Mart Perşembe günü başlayan uygulamalı sınavlar ise 13 Mart Çarşamba günü sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 753 personel için iseyaptıkları iş gereği yazılı sınav yapılacak. 17 Mart 2018 Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak olan sınav, 3 kategoride düzenlenecek.

SINAVLAR AYRI AYRI OLACAK

Cumartesi günü yapılacak olan sınavların ilki 09.30’da, ikincisi 11.30’da, üçüncüsü ise 17.30’da başlayacak. Yazılı sınavlar, ilk ve ortaokul mezunları için bir kategori, lise mezunları için ayrı bir kategori, önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için de ayrı bir kategoride yapılacak.(Bülten) busabahmalatya.com