Büyükşehir Belediyesi gençleri önemsiyor

AK Partili gençleri makamında kabul eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Gençlerimizin fikir ve düşüncelerini önemsiyoruz” dedi.

AK Parti Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ayrı ayrı ziyaret etti. AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir, kendilerini kabul ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a Malatya’da yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları olarak şehrimize yapılacak olan güzel çalışmalarda Başkanımızın destekçisi oluruz” şeklinde konuştu. AK Parti Battalgazi Gençlik Kollarının ziyaretinin ardından AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz ve Yönetim Kurulu üyeleri de Başkan Çakır’ı ziyaret ettiler. Kaymaz ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “21 Ocak tarihinde arkadaşlarımızla birlikte yeni göreve gelerek çalışmalarımıza başladık. Yeşilyurt Gençlik Kolları olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak amacıyla bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çakır başarı diledi

Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul eden Başkan Çakır ise Battalgazi ve Yeşilyurt Ak Parti Gençlik Kollarına başarılar diledi. Başkan Çakır, “Gençlerimizin siyasette yer almaları, ülkemiz ve geleceğimiz adına proje ve fikirler üretmeleri çok önemli. Gençlerimizin sivil toplum kuruluşlarında, siyasi parti yönetimlerinde yer alıp, sorumluluk üstlenmelerini ileride idareye talip olmaları açısından önemsiyoruz. AK Parti gençliğinin bugüne kadar sahada samimi ve özverili bir şekilde çalışması gerçekten örnek gösterilecek düzeydedir. Gençlik, siyasi partiler için her zaman bir güç olmuştur. Yeni ekibinizle birlikte daha güzel hizmetler yapmanızı temenni ediyorum. Yeni göreviniz hayırlı olsun” diye konuştu.