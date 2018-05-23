Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını yoğunlaştırdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt’a bağlı Kenan Işık Caddesi asfaltlandı. Battalgazi Köprüağzı Caddesinde ise yol güzergahında kalan yapılar yıkılarak genişletme çalışmaları yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdi. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas ile bazı şube müdürleri katıldı. Köprüağzı Caddesinin girişinde bulunan yapının yıkılmasıyla trafiğin rahatlayacağını belirten Muhtar Ayas, “Başkanımız gelir gelmez yoğun bir tempo içinde çalışmaya başladı. Saha çalışmalarına ayrı bir önem veriyor. Diğer bütün bürokratlara örnek olmasını diliyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. Doğu Garajının Selçuklu Mahallesi sınırları içine gelmesiyle birlikte bölgede ulaşım yoğunluğunun artığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu yoğunluğun giderilmesi için Köprüağzı Caddesinin girişinde bulunan yapıyı yıktıklarını söyledi. Son 4 yılda çeşitli nedenlerle 277 yapının yıkımının yapıldığını vurgulayan Başkan Polat, “Yol başta olmak üzere, park, yeşil alan gibi birçok konuda hizmetler üretmek adına yıkılan yapılara 5 milyon TL’nin üzerinde para harcandı. Yolların niteliği o şehirdeki yaşam kalitesini gösterir. Bizlerde yolların kalitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Öte yandan Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ilçemizin sınırlarında bulunan Kenan Işık Caddemizi de sıcak asfalt ile kaplayarak bölgemizin en önemli sorunlarından bir tanesini çözdü. Bu vesile ile değerli hemşerimiz, sanatçımız Kenan Işık’a da Rabbimden acil şifalar diliyor, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.