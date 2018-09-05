Büyükşehir ‘Acil Eylem’e devam ediyor

Düzenlenen törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Satıkoğlu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şirket Genel Müdürleri, Şube Müdürleri, STK Temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KAZANAN MALATYA’MIZ OLACAK

Temel atma töreninde kısa bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ‘Acil Eylem Planı’ kapsamında uygulamaya koyduğu projelerinden birinin daha temelini atıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde, taahhüt edilen hizmetlerin birer birer gerçekleştiğini hep birlikte görmekteyiz. Kazanan Malatya’mız olacak. Temelini atacağımız İtfaiye Merkezi ile oluşabilecek olumsuzluklara itfaiyemiz daha hızlı bir şekilde müdahale edebilecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu projelerin yürürlüğe girmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merkezimizin Malatya’mıza hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.

DAHA HIZLI HAREKET ETME İMKANI

Batı Bölgesi İtfaiye Merkezinin temelini attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 180 günlük Acil Eylem Planımızı hazırlarken bu planlardan 112’sini Malatyalı hemşehrilerimiz ile paylaştık. Bu projelerimiz içerisinde, altyapı ve üstyapı çalışmaları, meydan düzenlemeleri, temel atma ve tamamlanan projelerin açılışlarının yapılması vardı. Batı bölgesi İtfaiye Merkezinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Şehri ikiye bölmüş durumdayız. Doğuda Çöşnük bölgesinde bir merkez, batıda da bu bölgemizde bir merkez oluşturacağız. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Ama olası bir afete de hızlı bir şekilde müdahale edilmesi çok önemlidir. Daha hızlı hareket etmek için itfaiyemizi iki temel merkeze ayırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar birçok projenin temeli atarken bazı projelerimizin de açılışlarını gerçekleştirdik. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Malatya’nın dört bir tarafında hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. 2018 Ocak ayı itibariyle bugüne kadar 320 milyonluk bir yatırım gerçekleştirildi. Yılsonu itibariyle bu yatırım miktarının 400 milyona bulacağına inanıyorum. Malatya için hep birlikte yürüyeceğiz ve Malatya’mızı birlikte büyüteceğiz. Temel atma törenimize katılan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Temeli atılacak olan projenin çok önemli olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni İtfaiye Merkezinin Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunup Malatya’nın gelişimine katkıda bulunanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

“HIZLI MÜDAHALEYE OLANAK SAĞLAYACAK”

Malatya itfaiyesinin özverili bir çalışma sergilediğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da yaptığı konuşmada, “Temelini attığımız İtfaiye Merkezi, itfaiyemizin olası yangınlara ve afetlere daha hızlı bir şekilde müdahalesine olanak sağlayacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini bu projeden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın 112 Acil Eylem Planı içerisinde yer alan projeleri adım adım hayata geçirdiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Malatya kamuoyunun ve bizlerin yakından takip ettiği Acil Eylem Planlarından bugün 8.’sinin temelini atıyoruz. Olası afetlere ve yangınlara bu merkez sayesinde itfaiyemiz daha hızlı bir şekilde müdahale imkânına kavuşmuş olacak. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, okunan dualar eşliğinde İtfaiye Merkezi’nin temeli atıldı. busabahmalatya.com