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Büyüknalçacı için veda yemeği

2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle, Karacasu Kaymakamlığı’ndan Malatya Yazıhan Kaymakamlığına atanan Güher Sinem Büyüknalçacı için veda yemeği gerçekleştirildi.

Büyüknalçacı için veda yemeği

2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle, Karacasu Kaymakamlığı’ndan Malatya Yazıhan Kaymakamlığına atanan Güher Sinem Büyüknalçacı için veda yemeği gerçekleştirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:21
Büyüknalçacı için veda yemeği

Yemeğe Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe protokolü, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler eksiksiz katıldı.

Veda yemeğine katılan Aydın’da birçok sosyal projenin mimarlığını yapan Aymelek Derneğinin Başkanı Yurdagül Altınbaş, Kaymakam Büyüknalçacı’yı verdiği bir emanet ile duygulandırdı. Büyüknalçacı’ya ‘Kaymakam Kızım’ diye hitap eden Yurdagül Altınbaş, başarılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen hediyeyi, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’ya emanet etti. busabahmalatya.com

İHA

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Veda Yemeği
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