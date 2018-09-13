Büyüknalçacı için veda yemeği

Yemeğe Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe protokolü, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler eksiksiz katıldı.

Veda yemeğine katılan Aydın’da birçok sosyal projenin mimarlığını yapan Aymelek Derneğinin Başkanı Yurdagül Altınbaş, Kaymakam Büyüknalçacı’yı verdiği bir emanet ile duygulandırdı. Büyüknalçacı’ya ‘Kaymakam Kızım’ diye hitap eden Yurdagül Altınbaş, başarılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen hediyeyi, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’ya emanet etti. busabahmalatya.com