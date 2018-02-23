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BÜYÜK İLGİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin mahallelerde açtığı mefruşat kursları, ev hanımlarının büyük ilgisini çekiyor. 

BÜYÜK İLGİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin mahallelerde açtığı mefruşat kursları, ev hanımlarının büyük ilgisini çekiyor. 

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 17:54
BÜYÜK İLGİ

Büyükşehir Belediyesinin şehir genelindeki semt konakları, çok amaçlı sosyal tesisleri ile eğitim merkezlerinde açılan mefruşat (dikiş-nakış) kursları büyük ilgi görüyor. Bulundukları mahallelere önemli değerler katan sosyal merkezler, aynı zamanda vatandaşların takdirini topluyor. Özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği mefruşat kursları, dikiş-nakış öğrenimi dışında sosyalleşme fırsatı da sunuyor. Kursa gelerek zamanlarını değerlendirdiklerini belirten kursiyerler hem üretime katkı sunduklarını hem de stres attıklarını söyledi. Kursları ziyaret eden Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay da Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal merkezleri inşa edip vatandaşların kullanımına sunduklarını belirterek, "Bina yapmak önemli ama içini doldurmak, canlılık vermek çok daha önemlidir. Bu açıdan, faaliyete açtığımız bu merkezleri doldurarak faaliyetlere katıldıkları için Başkanımız Sayın Ahmet Çakır adına vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla karşılıklı birbirimizi tamamlayarak ortaya güzel çalışmalar çıkmış oluyor. Semt konaklarımız, sosyalleşmeye katkı sunduğu gibi katılımcıların yeteneklerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor ve günlük sıkıntılarından uzaklaşıp stres atmalarını sağlıyor. Böylece kursiyerler evlerine mutlu bir şekilde gidiyorlar, evlerindeki huzur da artıyor” diye konuştu.

İHA

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Kadınlardan Büyük IlgiBüyük IlgiMalatyaMefruşat Kursları
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