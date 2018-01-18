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BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Malatya’nın Darende ilçesindeki Nadir İlkokulunda okuma şenliği düzenlendi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Malatya’nın Darende ilçesindeki Nadir İlkokulunda okuma şenliği düzenlendi.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 13:21
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Okul öğretmenlerinden Mehmet Koda ve öğrenciler tarafından veli-öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan okuma şenliği büyük ilgi gördü.
Yoğun katılım ile gerçekleştirilen programda, sinevizyon gösterisi, şiir ve ilahi okuma ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Öğretmen Mehmet Koda’nın öğrencilerin okuma yazma çalışmalarını anlatan klibi ‘Okuyorum’ klibi de büyük beğeni ile izlendi. Kısa bir konuşma yapan Mehmet Koda öğrencileri vatanını, milletini, bayrağını çok seven, çalışkan, büyüklerine saygılı, paylaşmayı bilen ve hayırlı bir insan olarak yetiştirmek için gayret ettiklerini belirtti. Programda daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve okul idarecileri tarafından öğrencilere okuma rozetleri takılarak, hediyeler verildi.
Öğretmen Mehmet Koda tarafından da velilere teşekkür belgesi takdim edildi.
 

İHA

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