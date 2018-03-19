“BÜYÜK DESTANIN KUTLANDIĞI GÜN”

Altaş, “Çanakkale Zaferi, Türk ulusuna, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, Yahya Çavuşlarıyla, Koca Seyyidleriyle, Kınalı Alileriyle, 57.Alaylarıyla Kahraman Türk Ordusunun zaferidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında en büyük paya sahip olan Çanakkale Zaferi’nin 103.yıl dönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak, adını tarihe altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi; minnet, şükran ve rahmetle bir kez daha anıyoruz” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com