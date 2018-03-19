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“BÜYÜK DESTANIN KUTLANDIĞI GÜN”

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, “18 Mart büyük Türk milletinin bağımsızlığının sağlanması ve bekası için şehit olan tüm vatan evlatlarını, minnetle, şükranla, rahmetle anarken, 1. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren, tarihe ‘Çanakkale Geçilmez’ sözü ile yazılan büyük bir destanın kutlandığı gündür” ifadelerine yer verdi.

“BÜYÜK DESTANIN KUTLANDIĞI GÜN”

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, “18 Mart büyük Türk milletinin bağımsızlığının sağlanması ve bekası için şehit olan tüm vatan evlatlarını, minnetle, şükranla, rahmetle anarken, 1. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren, tarihe ‘Çanakkale Geçilmez’ sözü ile yazılan büyük bir destanın kutlandığı gündür” ifadelerine yer verdi.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 11:10
“BÜYÜK DESTANIN KUTLANDIĞI GÜN”

Altaş, “Çanakkale Zaferi, Türk ulusuna, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, Yahya Çavuşlarıyla, Koca Seyyidleriyle, Kınalı Alileriyle, 57.Alaylarıyla Kahraman Türk Ordusunun zaferidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında en büyük paya sahip olan Çanakkale Zaferi’nin 103.yıl dönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak, adını tarihe altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi; minnet, şükran ve rahmetle bir kez daha anıyoruz” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com 

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Ömer Sezai AltaşIyi PartiÇANAKKALE ZAFERİ
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