BÜYÜK BAŞARI!

Antalya’da düzenlenen Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası’na 9 sporcu ile katılan Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübü, gülle atma, cirit atma, disk atma ve Anadolu'da ilk defa yapılan Tekerlekli Sandalye Atletizm koşuları dallarında toplam 13 altın madalya, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 17 adet madalya kazandı.

Kulüp Yönetim Kurulu üyesi Erdem Yaşar, sporcuların Atletizm Antrenörü Serdar Aydoğan ve Milli Sporcu-Engelli Spor Branşları Koordinatörü Ramazan Çuğlan'ın eşliğinde hazırlandığını belirterek, T52 koşu branşında Türkiye rekorunu kırdıklarını da söyledi. Avrupa ve Dünya barajlarını yakaladıklarını da ifade eden Yaşar, “İnşallah Türkiye'mize çok seçkin sporcular kazandıracağız. Yaş sınırı koymadığımız kulüp çalışmalarındaki amacımız Malatya'dan örnek ve Vatanını en iyi şekilde temsil edecek Paralimpik (Engelli Olimpik) sporcular yetiştirmek” diye konuştu.

Yaşar, engelli şampiyonların yetişmesi ve sosyal hayata adapte olması yolunda kendilerine her zaman destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Engelliler Müdürü Seyit Soner Yılmaz'a teşekkür ederek engelli gençleri aralarında görmek istediklerini söyledi.busabahmalatya.com