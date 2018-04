“BÜTÜNE BAKMAK ZORUNDAYIZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve yanındakiler dün Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ve Yönetim Kurulunun odada verdiği kahvaltı programında bir araya geldiler. Yapılan hizmetlerin ve sorunların konuşulduğu programda ilk konuşmayı Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Minibüs ve Servisçi Odasını ziyaret etmesinin hem esnafları hem de kendi adlarına çok sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, çünkü şehrin en çok sevilen Başkanın odalarını ziyaret etmesinin kendilerine verilen önemi gösterdiğini söyledi.

TARİHTE ALMADIĞIMIZ HİZMETLERİ ALDIK

Eksiklikleri konusunda istişarelerini yaptıklarını ifade eden Başkan İnce, “Sayın Başkanımızın döneminde tarihte almadığımız hizmetleri aldık. Diğer belediye dönemlerinde şoför esnaf her zaman kendi kaderine terk edilen hizmet almayan bir sektördü. Ahmet başkanım döneminde ise özellikle M plakalı minibüsçülerimizin UKOME kararıyla 20-30 yıllık sorunu olan güzergâh sorunu kayıt altına alınmıştır. Bununla beraber buğday pazarı içerisindeki 30-40 yıllık bir durak olan ve atıl durumda bırakılan minibüs garajının yıkılarak yerine modern bir durak yapılmış hem şoför esnafımız için güvenlik noktasında önem arz etmiş hem de vatandaşlarımızın seyahati için çok modern bir durak yapılmıştır. Bu noktada Sayın Başkanımıza şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni köy garajının modern bir şekilde yapıldı, tabii ki eksikliklerimiz vardır bu noktada istişarelerimizi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

HİÇ BİR ZAMAN BİZLERİ KIRMADI

15 Temmuz’da minibüs ve servisçi esnaflarının gösterdikleri kahramanlıkları hatırlatan Başkan İnce, “Özellikle Büyükşehir Belediyemizin odalarla, STK’larla veesnafımızla istişare halinde çalışarak hizmetleri almaktayız. Bu noktada esnaflarımızın sorunlarını sayın başkanımıza götürdüğümüzde hiç bir zaman bizleri kırmadı çözüm noktasında her zaman bizlere destek olmuştur. Esnafımızda Ahmet başkanımız gerçekten canı gönülden seviyor. Çünkü esnafa yaklaşırken var olan sorunu kendi sorunu gibi görüyor. 15 Temmuz’da minibüsçü ve servisçi arkadaşlarımızın sokakları ve ana arterleri kapatarak vermiş olduğu mücadele de takdire şayandır. Bununla beraber Afrin’de yapılan operasyonda minibüsçü, servisçi, halk otobüsçü arkadaşlarımız bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışlayarak bir farkındalık oluşturdu ve Türkiye’ye örnek bir çalışma yaptı. Göstermiş oldukları bu davranıştan dolayı minibüsçü, şoför ve servisçi esnaflarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRİLDİ

Malatya’nın son zamanlarda ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, şunları dile getirdi:

“Bizlerde esnafın içinden geldik aslında esnafı da, ulaşımı da dolmuşçuluğu da kısmen biliyoruz. Tabi Malatya gerçekten son dönemlerde çok ciddi bir dönüşümü gerçekleştirdi bir büyümeyi gerçekleştirdi. Büyükşehir ile yeniden bir yapılanma sürecine girildi. Ama burada her noktada büyükşehir uygun bir idari yapılanmanın yanında bir saha yapılanması, ulaşım planlamanın yeniden yapılanması, imar planlarından her türlü gelişime kadar yeni bir bakış açısıyla yeni bir planlamanın oluşturulması gerekti. Bu süreç içerisinde de her kesime dokunmak zorundaydık. Bu süreç içerisinde 3 tane farklı garaj inşaatı yaptık. Doğu Garajı, Kuzey Arapgir ve yeni İlçeler Garajı inşa edildi, son 30- 40 yıllık alışkanlıklar bu yüzden yeniden düzenlendi. Bu süreç içerisinde biz her zaman arkadaşlarımızla oturarak bunu daha iyi boyuta getirmek adına istişarelerde bulunduk. Amaçlar nedir? Taşıdığımız yolculara daha güvenli, konforlu, sağlıklı bir ulaşım sağlamak bir diğeri de tabi ki esnaf arkadaşlarımızın da burada ticaretlerini sağlıklı bir şekilde bu hizmeti sürdürmeleri.”

BÜTÜNE BAKMAK ZORUNDAYIZ

Birlikte hareket edilmesinin gerekliliğini dile getiren Başkan Çakır, “Burası sadece bir hizmet sektörü olduğu için de gerçekten kolay bir süreç değil. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bütün çalışmaları başkanlarım başta olmak üzere durak temsilcimiz olsun, kooperatiflerimiz olsun, temsilcileri olsun, esnaf arkadaşlarımız olsun birlikte oturarak neler yapabiliriz, imkânlar nedir, yasal yetki nedir? Bunlara bakıyor ve başka hatların hak ve hukukları gözetiyoruz. Aldığımız kararlar tamamen kanunlara meclis kararlarına yönetmeliklerine uygun bir şekilde olmalı. Bu süre içerisinde de sizden gelen her fikri nasıl değerlendirebiliriz nasıl çözümleriz diye çalışmalar yürütüyoruz. Burada gerçekten birlikte hareket etmek zorundayız. Tek taraflı değil, biz Malatya olarak bütüne bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARIMIZDAN MEMNUNUZ

Sorunları uygun şekilde konuşarak çözeceklerini belirten Başkan Çakır, “Ama burada esnaf arkadaşlarımızın da hakkını kişisel hakları olsun, durak hakları olsun, mağduriyet hakları olsun hepsine genel anlamda bakmak zorundayız. Esnaf arkadaşçılarımızdan gerçekten memnunuz duyarlı vatanı ve devleti için çaba gösteren bir esnaf. 15 Temmuz’da da sahada yolları kapmanız bizim araçların yanında sizlerin de araçlarının olması çok anlamlıydı. Afrin’e şoförlerimizin günlük kazançlarını bağışlamaları gerçekten anlamlı şeyler. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız gelmiş olduğu zaman göstermiş olduğunuz misafirperverlik gerçekten takdire şayan. Sadece ticari alanda değil sosyal sorumluluk âlânda da konu ülkemiz olursa nasıl duruş sergilediğinizi hepimiz biliyoruz bundan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yan giderler zaman zaman çoğaldığı zaman ücretlerde de artış sağlanmıyorsa esnafın gerçekten zor duruma düştüğünü biliyoruz. İnşallah bunları konuşarak en uygun şekilde çözeceğiz” söylemlerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi