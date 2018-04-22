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BUSABAH’tan Sadıkoğlu’na Ziyaret

BUSABAH gazetesi ailesi MTSO yeni Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve BUSABAH gazetesinin Malatya için önemli bir basın-yayın kuruluşu olduğunu dile getiren Başkan Sadıkoğlu, gazetenin çalışmalarının daha ileriki seviyelerde Malatya’ya ışık tutacağına inandıklarını belirtti.

BUSABAH’tan Sadıkoğlu’na Ziyaret

BUSABAH gazetesi ailesi MTSO yeni Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve BUSABAH gazetesinin Malatya için önemli bir basın-yayın kuruluşu olduğunu dile getiren Başkan Sadıkoğlu, gazetenin çalışmalarının daha ileriki seviyelerde Malatya’ya ışık tutacağına inandıklarını belirtti.

22 Nisan 2018 Pazar 13:46
BUSABAH’tan Sadıkoğlu’na Ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Borsası (MTSO) seçimlerinden galip olarak çıkan ve mazbatasını aldıktan sonra görevi başına geçen MTSO yeni Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na, BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ve çalışanlar hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.

Ziyarette BUSABAH gazetesi olarak Ticaret ve Sanayi Odası yeni Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını dile getiren BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, Malatya’nın çok önemli sivil toplum örgütlerinden olan Ticaret ve Sanayi Odasının Malatya ticaretinin can damarı olduğunu söyledi.

YENİ BİR HEYECAN, YENİ BİR EKİP

Sadıkoğlu ve ekibine başarılar dileyen Bozkurtoğlu, “Yeni bir heyecan, yeni bir ekip. Kendilerine başarılar diliyoruz. Bu seçimin hem Malatya’mıza hem Sayın Sadıkoğlu ve ekibine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BU SORUMLULUKTA BAŞARILAR DİLİYORUZ

Başkan Sadıkoğlu’nun önemli bir görevi üstlendiğini ifade eden BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ise, “Malatya için önemli ve bir o kadar önemli bir seçim sonucu yaşandı. Başkanımız güzel slogan, büyük hedefler, önemli projeler ve birtakım vaatlerle bir seçim kazandı. Bu başarısından dolayı kendisini kutluyoruz. Malatya gibi ekonomik anlamda sürekli büyüyen ve daha fazla büyümeyi hedefleyen bir şehirde çok önemli bir görevi üstlendi ve büyük bir sorumluluğun altına girdi. Kendisine bu sorumluluktan dolayı da başarılar diliyoruz. Genç, işinde dinamizmini yitirmemiş isimleri bu dönüşüm içerisinde belirli mevkilerde görmek bizleri mutlu ediyor. Bunu da şahsına ifade ediyoruz” diye konuştu.

BUSABAH, ÖNEMLİ BİR YAYIN KURULUŞUMUZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, “BUSABAH gazetesi ailesine buraya teşriflerinden dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. BUSABAH gazetesini önemsiyoruz. BUSABAH gazetesi; tarafsızlığıyla, duruşuyla gerçekten Malatya kamuoyunu ciddi anlamdaki mevzularda bilgilendirmesiyle önemli bir basın-yayın kuruluşumuz. Çalışmalarının daha ileriki seviyelerde Malatya’ya ışık tutacağına inandığımız bir gazete. Tarafsızlığınızdan, memlekete faydalı olma gayreti içerisinde olmanızdan dolayı ayrıca teşekkür ederim. Bu ekip güzel bir ekip. Malatya’da en iyi gazetelerden biri olmayı başarmış bir ekip. Dolayısıyla ben her zaman bu ekibin yanında, onlarla beraber olduğumu, oluşabilecek bir sıkıntıda veya problemde yanlarında olduğumu beyan etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 22.04.2018 13:58
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Umut BozkurtoğluFatih AvcıMalatyaZiyaretOğuzhan Ata SadıkoğluBUSABAH GAZETESİ
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