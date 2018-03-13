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BUSABAH YAZDI, YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

“Nereye gidiyor bu vergi?” başlığı altındaYeni Hamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi’ndeki atık su problemini duyurmamız ile birlikte belediye ekipleri harekete geçti ve atık su giderini temizleyerek büyük bir problem çıkmasına mani oldu. BUSABAH gazetesine teşekkür eden esnaflar, problemi çözen belediyeye de teşekkürlerini ilettiler.

BUSABAH YAZDI, YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

“Nereye gidiyor bu vergi?” başlığı altındaYeni Hamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi’ndeki atık su problemini duyurmamız ile birlikte belediye ekipleri harekete geçti ve atık su giderini temizleyerek büyük bir problem çıkmasına mani oldu. BUSABAH gazetesine teşekkür eden esnaflar, problemi çözen belediyeye de teşekkürlerini ilettiler.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 10:25
BUSABAH YAZDI, YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

BUSABAH gazetesi haklının ve halkın sesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde “Nereye gidiyor bu vergi?” başlığıyla inşaattan gelen ve çimento atıklarının olduğu suyun Yeni Hamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi esnaflarını isyan ettirdiğini yazmış, esnafların belediyeye olan tepkilerini dile getirmiştik. Haberimiz üzerine harekete geçen ilgililer, esnafların mağduriyetini giderdi.

Seslerini duyuran BUSABAH gazetesine teşekkür eden esnaflar, atık su giderini temizleyerek büyük bir problem çıkmasına mani olan belediyeye de teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

SORUNLARIMIZI DİLE GETİRMİŞTİK

Esnaflar, “Biz sorunumuzu BUSABAH gazetesine paylaşmış, sorunlarımızı dile getirmiştik. BUSABAH gazetesi sesimizi ilgililere duyurdu. İlgiler hemen gelip problemin kaynağına müdahale ettiler. Bu yüzden başta sesimizi duyuran BUSABAH gazetesine ve belediyeye teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

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MalatyaAtık Su ProblemiCEZMİ KARTAY CADDESİHamam Mahallesi
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