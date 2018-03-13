BUSABAH YAZDI, YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

BUSABAH gazetesi haklının ve halkın sesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde “Nereye gidiyor bu vergi?” başlığıyla inşaattan gelen ve çimento atıklarının olduğu suyun Yeni Hamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi esnaflarını isyan ettirdiğini yazmış, esnafların belediyeye olan tepkilerini dile getirmiştik. Haberimiz üzerine harekete geçen ilgililer, esnafların mağduriyetini giderdi.

Seslerini duyuran BUSABAH gazetesine teşekkür eden esnaflar, atık su giderini temizleyerek büyük bir problem çıkmasına mani olan belediyeye de teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

SORUNLARIMIZI DİLE GETİRMİŞTİK

Esnaflar, “Biz sorunumuzu BUSABAH gazetesine paylaşmış, sorunlarımızı dile getirmiştik. BUSABAH gazetesi sesimizi ilgililere duyurdu. İlgiler hemen gelip problemin kaynağına müdahale ettiler. Bu yüzden başta sesimizi duyuran BUSABAH gazetesine ve belediyeye teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi