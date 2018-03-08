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BUSABAH KARARLILIKLA İLERLİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat BUSABAH’ın 8. kuruluş yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınlayarak, “Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana kararlılıkla ilerleyerek gündemin nabzını tutan farklı bakış açısı ve yorumlarla çalışmalarınızın daha nice yıllar sürmesini temenni ediyorum” dedi.

BUSABAH KARARLILIKLA İLERLİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat BUSABAH’ın 8. kuruluş yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınlayarak, “Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana kararlılıkla ilerleyerek gündemin nabzını tutan farklı bakış açısı ve yorumlarla çalışmalarınızın daha nice yıllar sürmesini temenni ediyorum” dedi.

busabahh
busabahh
08 Mart 2018 Perşembe 10:29
BUSABAH KARARLILIKLA İLERLİYOR

Başkan Polat mesajında, “7 Mart 2011 yılından bu yana yayınlarını başarıyla sürdüren BUSABAH gazetemizin yayınında emeği geçen herkesi içtenlikle kutlar, bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. BUSABAH gazetemiz 7. yılını geride bıraktı. Her gün yeni bir şevk ve heyecanla kentin sorun ve sıkıntılarını gündeme getirerek, kamuoyuna aktarma adına oldukça önemli bir görevi yerine getirdi. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana kararlılıkla ilerleyerek gündemin nabzını tutan farklı bakış açısı ve yorumlarla çalışmalarınızın daha nice yıllar sürmesini temenni ediyorum.Bu vesileyle gazetemizin 8. Kuruluş yıl dönümünü kutlar; ilk günden bugüne emeği geçen kurucu heyetinden genel yayın yönetmenine, yazı işleri müdüründen muhabir kadrosuna, matbaa görevlisinden dağıtıcısına kadar tüm emek verenleri en kalbi duygularımla tebrik eder, nice başarılı yıllar dilerim” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatBUSABAH’ın 8. Kuruluş Yıldönümü
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