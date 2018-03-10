BUSABAH GAZETESİ'NE BAKANDAN ZİYARET

Bakan Tüfenkci'ye Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır , Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı Eşlik Etti.Malatya'nın sorunları konusunda Busabah ekibiyle istişare eden Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın sorunlarını Busabah Gazetesi ekibinden dinledi.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Bu Sabah Gazetesi imtiyaz sahibi Memet Bozkurtoğlu, ''Busabah Gazetesi Doğu Ve Güneydoğu'nun en çok satan gazetesi. Size sorunlarımızı Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak rapor halinde sunacağız, nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim'' dedi . (busabahmalatya.com)