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BUSABAH GAZETESİ'NE BAKANDAN ZİYARET

Gümrük  ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Busabah Gazetesi'ni ziyaret etti .  

BUSABAH GAZETESİ'NE BAKANDAN ZİYARET

Gümrük  ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Busabah Gazetesi'ni ziyaret etti .  

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 16:49
BUSABAH GAZETESİ'NE BAKANDAN ZİYARET

Bakan Tüfenkci'ye Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır , Yeşilyurt Belediye Başkanı  Hacı Uğur Polat ve  Ak Parti Malatya İl Başkanı  Hakan Kahtalı Eşlik Etti.Malatya'nın sorunları konusunda Busabah ekibiyle istişare eden  Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  Malatya'nın sorunlarını  Busabah Gazetesi ekibinden dinledi.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan  Bu Sabah Gazetesi imtiyaz sahibi Memet Bozkurtoğlu, ''Busabah Gazetesi Doğu Ve Güneydoğu'nun en çok satan gazetesi.  Size sorunlarımızı  Gazeteciler  ve Televizyoncular Cemiyeti olarak  rapor  halinde  sunacağız, nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim'' dedi . (busabahmalatya.com) 

Son Güncelleme: 10.03.2018 19:24
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretMalatyaBUSABAH GAZETESİBülent Tüfenkci
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