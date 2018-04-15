Bursluluk sınavını kazananlar ödüllendirildi

Malatya’nın köklü eğitim kurumlarından olan Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında 5,6,7-9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavını kazananlara ödülleri verildi.

Ödül töreni Yeni Hamle Eğitim Kurumları Malatya Koleji Kampüsünde yapıldı. Törende bir konuşma yapan Genel Müdür Ahmet Polat Kaya, 20 yılı aşkın bir süredir Malatya’da eğitim alanında hizmet verdiklerini ve her yıl kurumlarına olan ilginin ve güvenin rekor düzeyde arttığını söyledi. Kaya bu artışın kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade ederek başarılı olan öğrencileri ve ailelerini kutladı. Kaya ayrıca, başarıda emeği geçen tüm öğretmenlere de teşekkür etti.

Törene katılan veliler ise ilgilerinden dolayı Yeni Hamle Eğitim Kurumları İdarecilerine teşekkür ederek, öğrencilerinin ödüllendirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Sınavı birinci bitiren öğrencilere çeyrek altın verildi.