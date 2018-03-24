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''BURADA EN HAYIRLI İNSANLAR  KUR'AN ÖĞRENECEKLER"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya’da Tandoğan Mahallesi Ilıcak Yatılı Kur'an Kursunun açılışını yaptı.

''BURADA EN HAYIRLI İNSANLAR  KUR'AN ÖĞRENECEKLER"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya’da Tandoğan Mahallesi Ilıcak Yatılı Kur'an Kursunun açılışını yaptı.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 15:59
''BURADA EN HAYIRLI İNSANLAR  KUR'AN ÖĞRENECEKLER"

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Açılışların en hayırlısını yapıyoruz, Burada en hayırlı iş yapılacak, Peygamber Efendimiz, -sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğreten ve öğrenendir- buyuruyor. Dolayısıyla burada en hayırlı insanlar eğitim yapacaklar, eğitim verecekler, Kur'an öğrenecekler" dedi.

Hafızlığın yeryüzünde nasip olacak en önemli güzelliklerden en önemli kazanımlarından birisi olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, hafızın Kur’an-ı Kerim'i gönlüne, zihnine, diline yerleştirdiğini söyledi.

Hafızlığı yapmak kadar onu muhafaza etmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Hafız olan kardeşlerimiz, İnşallah muhafız olacaklar, hafızlıklarını koruyacaklardır. Hafızlıkları onların amellerine, hareketlerine, toplumdaki rehberliklerine yansıyacak, yaşayan, yürüyen Kur'an olduklarının her zaman farkında olacaklar ve topluma yol gösterecek, yön verecek, önder olacaklar” diye konuştu.

Başkan Erbaş,Ilıcak Yatılı Kur'an Kursunun yapımında katkısı bulunan Ilıcak ailesine teşekkür etti.Erbaş konuşmasında;  "ILSAN Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ilıcak beye ve Ilıcak ailesine Malatya ve ülkem adına teşekkür etmek istiyorum"dedi. Erbaş, Ilıcak Yatılı Kur'an kursunun yapımından dolayı Ilsan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ilıcak'a Kur-an-ı kerim hediye etti. 

Açılışa Malatya Valisi Ali Kaban, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve İl Müftüsü Ümit Çimen de katıldı.

Başkan Erbaş ayrıca, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ile Malatya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunu ziyaret ederek İl Müftüsü Ümit Çimen ve büro çalışanlarından bilgi aldı.

İl Müftülüğünü de ziyaret eden Başkan Erbaş, tadilatı tamamlanan Hac ve Umre Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesinin açılışını yaptı.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 24.03.2018 19:10
Anahtar Kelimeler:
MalatyaIlıcak Yatılı Kuran Kursunun AçılışıAli ErbaşFatih Ilıcak
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