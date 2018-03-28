BUNLARA KİM DUR DİYECEK?

Daha önce düzensiz park, araç sahiplerini icraya verme, par ücreti nedeniyle vatandaşlarla mahkemelik olma gibi bir çok olumsuz habere konu olan Mu-Ay şirketinin son uygulaması artık yeter dedirtti. Basın mensupları, belediye ve kamu kuruluşlarının ‘özel abone’ vasfı taşıyan araçlarına sadece 2 saat park serbestisi tanıyan şirket, geri kalan vakitler için kendi belirledikleri rayice göre ücretlendirme yapıyor. Kesilen fişlerde özel abone ibaresini gören araç sahipleri ücret ödemeyeceklerini düşünürken, günler sonra 150 ile bin lira arasında araçlarının borçlandırıldığını fark etti. Kamuoyuna önceden bilgi verilmeden yapılan bu işlem yetmezmiş gibi şimdi de T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğütarafından verilen sarı basın kartlı araçlara dahi aynı uygulamayı yapmaya başladı. Gerekçe olarak ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararını örnek gösteren ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin muhatap alınması gerektiğini belirten şirket çalışanları, kendilerine verilen talimatı uyguladıklarını ifade ettiler. Yeni bir Meclis kararıyla ya da uygulamanın değiştirilmesiyle sorunu çözmesi beklenen Büyükşehir Belediyesinin atacağı adım merakla bekleniyor. Mu-Ay Şirketinin yaklaşık 2 yıl daha işletme hakkı bulunuyor.busabahmalatya.com