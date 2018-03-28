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BUNLARA KİM DUR DİYECEK?

Malatya’nın 48 noktasında cadde araları, sokaklar ve ana akslar üzerinde olmak üzere park metre sistemi üzerinden oto park ücreti alan park metre şirketi, basın ve abone özelliği olan araçlar için tartışılan bir uygulama başlattı. Başbakanlık tarafından verilen sarı basın kartlı araçlara dahi ücret yazan şirket, abone araçlara da 2 saat süre tanıdı. Gerekçe olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi meclis kararını öne süren Mu-Ay Şirketi, daha önce de vatandaşları icraya vermiş birçok araç sahibi ile mahkemelik olmuştu.

BUNLARA KİM DUR DİYECEK?

Malatya’nın 48 noktasında cadde araları, sokaklar ve ana akslar üzerinde olmak üzere park metre sistemi üzerinden oto park ücreti alan park metre şirketi, basın ve abone özelliği olan araçlar için tartışılan bir uygulama başlattı. Başbakanlık tarafından verilen sarı basın kartlı araçlara dahi ücret yazan şirket, abone araçlara da 2 saat süre tanıdı. Gerekçe olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi meclis kararını öne süren Mu-Ay Şirketi, daha önce de vatandaşları icraya vermiş birçok araç sahibi ile mahkemelik olmuştu.

28 Mart 2018 Çarşamba 09:15
BUNLARA KİM DUR DİYECEK?

Daha önce düzensiz park, araç sahiplerini icraya verme, par ücreti nedeniyle vatandaşlarla mahkemelik olma gibi bir çok olumsuz habere konu olan Mu-Ay şirketinin son uygulaması artık yeter dedirtti. Basın mensupları, belediye ve kamu kuruluşlarının ‘özel abone’ vasfı taşıyan araçlarına sadece 2 saat park serbestisi tanıyan şirket, geri kalan vakitler için kendi belirledikleri rayice göre ücretlendirme yapıyor. Kesilen fişlerde özel abone ibaresini gören araç sahipleri ücret ödemeyeceklerini düşünürken, günler sonra 150 ile bin lira arasında araçlarının borçlandırıldığını fark etti. Kamuoyuna önceden bilgi verilmeden yapılan bu işlem yetmezmiş gibi şimdi de T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğütarafından verilen sarı basın kartlı araçlara dahi aynı uygulamayı yapmaya başladı. Gerekçe olarak ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararını örnek gösteren ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin muhatap alınması gerektiğini belirten şirket çalışanları, kendilerine verilen talimatı uyguladıklarını ifade ettiler. Yeni bir Meclis kararıyla ya da uygulamanın değiştirilmesiyle sorunu çözmesi beklenen Büyükşehir Belediyesinin atacağı adım merakla bekleniyor. Mu-Ay Şirketinin yaklaşık 2 yıl daha işletme hakkı bulunuyor.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 29.03.2018 22:12
Anahtar Kelimeler:
MalatyaPark MetreMu-Ay Şirketi
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