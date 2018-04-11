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BUNALIMA GİRDİ, İNTİHAR ETTİ

Malatya'da bir  kadın 11. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak intihar etti . intihar eden kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

BUNALIMA GİRDİ, İNTİHAR ETTİ

Malatya'da bir  kadın 11. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak intihar etti . intihar eden kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:42
BUNALIMA GİRDİ, İNTİHAR ETTİ

Bir süre önce boşandığı ve bunalımda olduğu belirtilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Soruşturma devam ediyor.busabahmalatya.com 

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