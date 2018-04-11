BUNALIMA GİRDİ, İNTİHAR ETTİ

Bir süre önce boşandığı ve bunalımda olduğu belirtilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Soruşturma devam ediyor.busabahmalatya.com
Malatya'da bir kadın 11. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak intihar etti . intihar eden kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Bir süre önce boşandığı ve bunalımda olduğu belirtilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Soruşturma devam ediyor.busabahmalatya.com