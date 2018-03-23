BULUŞMALAR BAŞLADI

Bu hafta düzenlenen “Bir Şair Bir Yazar Buluşması” programının konuğu Yazar Rıza Güner oldu. Büyükşehir Kent Konseyi Hamit Fendoğlu sınıfında düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Fatih Kahraman, çalışma grubu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Düzenlenen konferansla alakalı açıklamalarda bulunan Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Fatih Kahraman, her ay iki yazarın düzenlenecek programla tanıtılacağını ifade ederek, “Bir şairi veya yazarı burada tanımanın ve tanıtmanın, Malatya’mızın kültürel geleceğine katkı sağlayacağını umuyorum” şeklinde konuştu.



Programa özgeçmişini bahsederek başlayan Yazar Rıza Güner, yazmaya ne zaman başladığını ve ne tür sıkıntılarla karşılaştığını anlatarak genç şairler ekibine önerilerde bulundu.

Hayatı boyunca birçok senaryo yazdığını ifade eden Güner, “O gün ki imkanlardan dolayı bu senaryoların hiç birinin hayata geçirememenin üzüntüsünü yaşadım” ifadelerine yer verdi. Daha sonra eserlerinde kullandığı dili ve tekniği anlatan Güner, yazmış olduğu şiirleri katılımcılarla paylaştı.

Program sonunda Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Fatih Kahraman ve katılımcılar sunumlarından dolayı Yazar Rıza Güner’e teşekkür etti. busabahmalatya.com