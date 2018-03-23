Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116530
ALTIN
171.582
DOLAR
3.9583
STERLİN
5.6072
EURO
4.8832

BULUŞMALAR BAŞLADI

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi bünyesinde çeşitli çalışmalar yürüten Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu, Malatya'nın yerel şair ve yazarlarını tanıtmak amacıyla “Bir Şair Bir Yazar Buluşması” konulu konferanslar düzenliyor. 

BULUŞMALAR BAŞLADI

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi bünyesinde çeşitli çalışmalar yürüten Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu, Malatya'nın yerel şair ve yazarlarını tanıtmak amacıyla “Bir Şair Bir Yazar Buluşması” konulu konferanslar düzenliyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
23 Mart 2018 Cuma 18:18
BULUŞMALAR BAŞLADI

Bu hafta düzenlenen “Bir Şair Bir Yazar Buluşması” programının konuğu Yazar Rıza Güner oldu. Büyükşehir Kent Konseyi Hamit Fendoğlu sınıfında düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Fatih Kahraman, çalışma grubu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 


Düzenlenen konferansla alakalı açıklamalarda bulunan Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Fatih Kahraman, her ay iki yazarın düzenlenecek programla tanıtılacağını ifade ederek, “Bir şairi veya yazarı burada tanımanın ve tanıtmanın, Malatya’mızın kültürel geleceğine katkı sağlayacağını umuyorum” şeklinde konuştu. 


Programa özgeçmişini bahsederek başlayan Yazar Rıza Güner, yazmaya ne zaman başladığını ve ne tür sıkıntılarla karşılaştığını anlatarak genç şairler ekibine önerilerde bulundu. 
Hayatı boyunca birçok senaryo yazdığını ifade eden Güner, “O gün ki imkanlardan dolayı bu senaryoların hiç birinin hayata geçirememenin üzüntüsünü yaşadım” ifadelerine yer verdi. Daha sonra eserlerinde kullandığı dili ve tekniği anlatan Güner, yazmış olduğu şiirleri katılımcılarla paylaştı. 
Program sonunda Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Fatih Kahraman ve katılımcılar sunumlarından dolayı Yazar Rıza Güner’e teşekkür etti.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
şair Yazar BuluşmasıRıza GünerKent KonseyiMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''GÖNÜL ARZU EDİYOR Kİ...''
''GÖNÜL ARZU EDİYOR Kİ...''
GÖZTEPE MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI
GÖZTEPE MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI
MASKİ'DE KADRO DIŞI KALAN OLMADI
MASKİ'DE KADRO DIŞI KALAN OLMADI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim