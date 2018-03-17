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BUGÜN SU YOK!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşiltepe Seyran, Merkez, Fatih mahallelerinde 700’lük duktil borudan 700’lük çelik boruya bağlantı yapılacağı için bugün Kendirli, Yaka, Dilek, Alişar, Yeşilkaynak, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy mahallelerinde06.00-00.00 saatleri arasında kısmi su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BUGÜN SU YOK!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşiltepe Seyran, Merkez, Fatih mahallelerinde 700’lük duktil borudan 700’lük çelik boruya bağlantı yapılacağı için bugün Kendirli, Yaka, Dilek, Alişar, Yeşilkaynak, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy mahallelerinde06.00-00.00 saatleri arasında kısmi su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 12:28
BUGÜN SU YOK!

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Malatya İli Muhtelif Sondaj Hatları için Toplayıcı Kolektörü ve Muhtelif Depo Çıkışları Debimetre ve Vana Odası yapım işi kapsamında 700’lük duktil borudan 700’lük çelik boruya bağlantı yapılacaktır. Ayrıca bağlantı işinde 3 adet 700'lük vana kullanılacaktır. Hat bağlantılarının yapılabilmesi için, Kendirli, Yaka, Dilek, Alişar, Yeşilkaynak, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy mahallelerinde bugün18 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Abonelerimizin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önemle rica edilir” denildi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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