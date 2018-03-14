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BU YOL HİÇ BÜYÜKŞEHİR MALATYA'YA YAKIŞIYOR MU?

Malatya 'da Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Karagöz Caddesi'nde ki çukurlu yollar sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler isyanın eşiğine geldi.

BU YOL HİÇ BÜYÜKŞEHİR MALATYA'YA YAKIŞIYOR MU?

Malatya 'da Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Karagöz Caddesi'nde ki çukurlu yollar sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler isyanın eşiğine geldi.

busabahmalatya
busabahmalatya
14 Mart 2018 Çarşamba 16:13
BU YOL HİÇ BÜYÜKŞEHİR MALATYA'YA YAKIŞIYOR MU?

Bu yollardaki çukurların arabalara zarar verdiğini belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı .

Malatya'nın önemli güzergahlarından olan TOKİ konutlarının yoğunlukta bulunduğu  Yavuz Selim Mahallesi  çukurlu yollardan dert yandı.

'' KARAGÖZ CADDESİ DEĞİL ÇUKUR CADDESİ''

''Karagöz Caddesi Değil, Çukur Caddesi'' Şeklinde İsyan Eden, vatandaşlardan Ali Yıldız: '' Bu ana caddenin bir an önce asfaltlamaması gerekiyor ,artık arabalarımızla bu caddeden inerken çıkarken çukura düşmekten bıktık, böyle yol olmaz, bu yol Malatya'ya hiç yakışmıyor '' dedi.

Başka bir vatandaş Ayşe Yıldırım'da : ''  Bu yol bir önce yapılsın, artık çukarlardan bıktım, evimize gelen misafirler bile, burası nasıl, yollarınız nasıl, bu bölgeye hiç bakmıyorlar şeklinde söyleniyorlar '' dedi .

Nurettin Canpolat, İsimli Başka Bir vatandaşta  '' Arabayla, gelirken giderken bir yolda bu kadar yüzlerce çukur olur mu?  Yıllardır buranın yolları berbat bir an önce yapılsın gereken''  Dedi .

BU YOL SANAYİCİLERE YARIYOR

Araçlarının sık sık bozulduğunu dile getiren bunu da bu yollara bağlayan Cemal  Akdemir'de , yetkilileri  biran  önce bu yolu Malatya'ya yakışır hale getirmeye davet etti.

''NİSAN'A KADAR YAPILACAKMIŞ''

busabahmalatya.com'a  konuşan Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ramazan Yavuz' da Belediyenin bölgedeki yolları asfaltladığını, Karagöz Caddesi'ninde Nisan Ayına Kadar  Alt yapısıyla birlikte yapılacağını aktardı.

SİNEM HATUN TAVUT -  busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 14.03.2018 17:32
Anahtar Kelimeler:
Toki Yol SorunuBusabah Malatya
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