BU YARIŞMA KUDÜS TEMALI

Türkiye’deki bütün üniversitelerde okuyan öğrencilerin yanı sıra lise öğrencileri ve vatandaşlarında katılabilecekleri yarışma sonunda dereceye girecek 24 kişi Kudüs ziyaretiyle ödüllendirilecek. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay düzenledikleri ortak basın toplantısında ödüllü ‘Kudüs’ yarışmasının teknik detayları ve hedefleri hakkında bilgiler paylaştılar.

“Kudüs bizim aşkımız, sevdamız, ilk kıblemizdir” diyerek konuşmasına başlayan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “Kudüs 1917 yılında Filistin topraklarıyla birlikte elimizden çıktı, 100 yıl öncesine kadar o kutsal topraklar bize bağlı önemli merkezler arasındaydı. Bu nedenle Kudüs meselesine duyarlı ve hassas bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Filistinlilerin elinde Kudüs tapuları bulunmaktadır, 100 yıl öncesine kadar bizim topraklarımız olan Kudüs’le hem dini boyutunda hem de tarihi anlamda ilgilenmek adına bizlerde üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İnönü Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa ödüllü ‘Kudüs’ temalı resim, şiir, fotoğraf, mektup ve bilgi yarışması düzenleyeceğiz. İslam tarihinde dini, sosyal, kültürel ve medeniyetler açısından büyük bir yeri olan Kudüs’ün geçmişteki ve bugünkü konumuna halkın dikkatini çekmek, inceleme, araştırma yapmalarını sağlamak ve kamuoyunda ortak bir bilinç oluşturmayı amaçlayan yarışmaya katılmak isteyenler 15 Mart 2018 tarihine kadar https://yesilyurt44.meb.gov.tr/ucretli/kudusyarisma.aspx adresinden başvurularını yapabilirler, posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 18 yaşından büyüklerin kabul edileceği yarışmaya geçen yıl düzenlenen yarışmalarda dereceye girerek Kudüs’e gidenler katılamayacaktır. Türkiye’deki bütün Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimizin yanı sıra vatandaşlarımız ve lise öğrencilerine yönelik bilgi, mektup, şiir, resim ve fotoğraf yarışması sonunda dereceye giren 24 kişi Kudüs ziyaretiyle ödüllendirilecektir. 23 Mart 2018 Cuma günü gerçekleşecek bilgi yarışmasının soruları Pelin Çift ve Prof. Dr. Ömer Faruk Harman tarafından kaleme alınan ‘Kudüs’ün Gizemli Tarihi’ adlı eserden oluşmaktadır. Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ün önemini akademik düzlemde anlaşılmasını canlı tutmak, fetih algısına vurgu yapmak, kamu görevlilerimiz ve halkımızın tüm bireylerinin bu konuya yoğunlaşmalarını sağlayacak etkinliklere devam edeceğiz. Böylesine geniş kapsamlı organizasyonun hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İnönü Üniversitesi Rektörümüze, İlahiyat Fakültesi Dekanlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederken, yarışmaya katılacaklara şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kudüs konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmanın düzenlendiğini ifade eden Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ise, “Yeşilyurt Belediyesi ve İnönü Üniversitesi ile önemli bir yarışmada ortaklaşa bir çalışma yapıyoruz, konumuz ilk kıblemiz Kudüs’tür. Her türlü imkânı ve desteği veren Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere Rektörlüğümüze ve İlahiyat Fakültesi Dekanlığına çok teşekkür ediyorum” dedi.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman da, Kudüs’ün Türkiye’nin milli bir davası olduğunu söyledi.

Kudüs’ün ülke tarihinde önemli bir yer kapladığına işaret eden Prof. Dr. Fikret Karaman, “Kudüs, gönlümüzde ve ruhumuzda özel bir yere sahiptir. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi, konsolosluklarını Kudüs’e taşıyacaklarını açıklaması bütün İslam Dünyasını harekete geçirdi. Bu durum bizim için çok önemlidir ve dönüm noktasıdır. Kudüs’le Malatya arasında manevi köprü tesis etmek için çok önceden bu çalışmalara başlayan Yeşilyurt Belediyesi ile geçen yılda yine bütün üniversitelerden katılım gösteren öğrencilerin yanı sıra ilimizdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin iştirakiyle ‘Peygamberler Şehri Kudüs’ konulu bir yarışma düzenlemiştik. Yarışma sonunda dereceye giren 12 öğrencimizi kutsal topraklara inceleme ve araştırma gezisine götürdüler. Kudüs gezisinde yer alan İlahiyat Fakültesindeki iki hocamızın hazırladıkları raporu bütün öğretim üyesi arkadaşlarımızın katılımıyla düzenlenecek seminerde paylaşacağız. Bu yıl da yine Yeşilyurt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa daha kapsamlı bir Kudüs yarışması düzenleyeceğiz. Sadece İnönü Üniversitesinden değil Türkiye’deki bütün üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz bu yarışmaya katılabilirler, hazırlanan afişleri ve bilgilendirme çalışmalarını üniversitelerin ilgili fakültelerine gönderiyoruz. İlahiyat Fakültemizin internet sayfasında bir web sayfası hazırladık, müracaatlar elektronik ortamda yapılabilecek. Önemli bir kültür ve birikimin oluşması noktasında üniversite öğrencileri için önemli bir yarışmadır. Üniversite öğrencilerinin dışında halkımız ve lise öğrencilerimiz de yarışmaya katılabilecekler. Hiç şüphesiz bir toplum veya millet topyekün kilitlendiği ve düşüncesine yerleştirdiği bir konuyu daha fazla sahiplenir. İslam Dünyasının kalbi niteliğindeki Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kıblemizdir, peygamberler şehridir ve bütün İslam Aleminin medeniyetinin tesis edildiği yerdir. Tarih boyunca barış ve huzurun adresi olmuştur. Bu vesileyle, ülkemizdeki gençleri, kamuoyunu bu yarışma üzerinden Kudüs konusuna kilitlemek istiyoruz. Gençlerimize ve halkımıza Kudüs’le alakalı bilinci ve şuuru aşılamak, kalplere ve gönüllere yerleştirmek tek gayemizdir. Üç ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada dereceye girecek 24 kişi Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kudüs gezisiyle ödüllendirilecektir. Öğrencilerimizin ve halkımızın bu yarışmaya katılımlarını bekliyoruz, desteklerini bizden esirgemeyen Rektörümüz ve Yeşilyurt Belediye Başkanımız başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman tarafından ‘Kudüs’ yarışmasının protokolü imzalandı.

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