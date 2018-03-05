BU UYARIYA KULAK VERİN!

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Aracı şirketlerin bankalarla anlaşıp yüzde 15 komisyon karşılığında kredi verdiği şeklinde şikayetler aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun devreye girerek konunun doğruluğu araştırılmalıdır" dedi.

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Aracı şirketlerin bankalarla anlaşıp yüzde 15 komisyon karşılığında kredi verdiği şeklinde şikayetler aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun devreye girerek konunun doğruluğu araştırılmalıdır" dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Mart 2018 Pazartesi 17:14
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Altay konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Bize gelen şikayetler, "bankaların kredi çekmek isteyenlere zorluk çıkardığı, aracı şirketlerin de devreye girip yüzde 15 komisyon isteyerek krediyi onaylatması" şeklindedir. Bankaların bu aracı şirketlerle anlaşması var mı? Bu kişiler dolandırıcı mı? Sorununun acilen üzerine gidilmesi gerekmektedir. Aracı şirketlerin kredi onaylatması doğru ise tüketici komisyoncuların, tefecilerin eline teslim ediliyor, demektir. Aracılar dolandırıcı ise tüketiciler bilgilendirilmelidir. Kredi çekilmek istenirse, gerek internet bankacılığı ile gerekse şubeye giderek anında durum öğrenilebiliyor. Bu durumda kredi danışmanlık hizmeti sunan şirketlere başvuru yapmaya gerek yoktur.

Yani kredi kullanmak isteyenler, herhangi bir şirkete komisyon ödemeden bankalarına müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Online kredi danışmanlık hizmeti sunan bazı şirketler tüketiciyi arayarak, "kredi alıp alamayacağınız hakkında bilgiler veriyoruz", demektedirler. Tüketicinin, "benim sicilim bozuk, kredi vermezler" söylemlerine karşılık danışmanlık hizmeti sunan sirket, "bizim banka ile anlaşmamız var, siciliniz bozuk olsa dahi yüzde 15 komisyon karşılığında kediyi verdiririz", diyor. Ayrıca kredi verilip verilmemeyi sorgulamak için danışmanlık hizmeti sunan şirketlerin internet sitelerine de girdiğinizde bir dolandırıcı için gerekli olacak tüm bilgiler isteniyor. Ad soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, telefon, e mail adresi gibi bilgilerin bu şirketlere verilmesi güvenli değildir. Bunun yanında bu tür şirketlerin legal veya illegal varlığı, bankaların dolandırıcılık izleme ve önleme yöntemlerini olumsuz yönde etkileyecek ve tüketicilerin dolandırıcılıların tuzağına düşmesine yardımcı olacaktır. Çünkü günümüzün en büyük sorunlarından biri, tüketicilerin çeşitli dolandırıcılık girişimleri karşısında kişisel bilgilerini, kart bilgilerini veya şifre bilgilerini dolandırıcılara kendi iradeleriyle vermesidir. Pek çok tüketici, dolandırıcı mağduru olmadan BDDK devreye girerek bu konuya açıklık getirmelidir.”

İHA

Son Güncelleme: 05.03.2018 17:32
Anahtar Kelimeler:
Nihat AltayHak Arama DerneğiTüketiciKredi
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