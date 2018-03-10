BU UYARILARA DİKKAT !

Bu anlamda bazı uyarılarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, çatı yangınlarının Malatya’da çok olduğuna dikkat çekerek, çatıların kiler olarak kullanılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Malatya’da meydana gelen yangıların başında baca ve çatı yangınları geliyor. Çatıların Malatya’da bir kiler olarak kullanılması da hesap edildiğinde hem maddi hem de manevi zarara neden olan çatı yangınıyla ilgili Malatyalıları uyaran Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli bilgiler verdi.

Çatı yangınlarının hem Malatya’da hem de çevre illerde büyük bir tehlike arz ettiğini belirten Başkan Acar, çünkü maalesef çevre illerde ve bilhassa Malatya’da çatıların kiler olarak kullanıldığını söyledi.

KANUN DIŞI VE YASAK

Çatıların kiler olarak kullanılmasının yasal bir suç olduğunu hatırlatan Başkan Acar, “Hatta bezen annelerimiz, kardeşlerimiz çatıda ekmek bile pişiriyorlar. Yasal olarak çatı arasında herhangi bir malzeme bulundurmak kesinlikle kanun dışı ve yasaktır. Eğer bu gibi durumlarda çatıda çıkan yangılar nedeniyle de suç işlemiş olacaklar. Bu da önemli bir ayrıntı ve maalesef Malatya’mızda buna genelde dikkat etmiyorlar” dedi.

TÜPLER ÇATILARDA BULUNUYOR

Çatılarda boş ve dolu tüp bulundurulduğuna dikkat çeken ve vatandaşları bu yönde uyaran Başkan Acar, şunları kaydetti:

“Çevre mahallelerde hayvan yemine, samanına, kayısı çekirdeğine, kayısına kadar kadar çatılarda istif edildiğini görüyoruz. Çatılar bir kiler olarak kullanılıyor. Daha tehlikesi doğalgazla birlikte boşa çıkan tüpler çatılarda bulunuyor. Boş ve dolu tüplerin çatılarda muhafaza edildiğini gördük ve bunu da yaşadık. Çatı yangınıyla birlikte bir de tüp patladığında tamamen bir felaket oluşur. Birçok mahallenin evleri de birbirine bitişik vaziyette. Böylece herhangi bir yangında sıçramalarla birlikte birçok evin yanmasına neden olabilir. Bundan dolayı hameşehrilerimiz çatılarındaki malzemeleri çatılarından çıkartmalarını tavsiye ediyoruz. Boş tüpün zararlı olmayacağı düşüncesiyle çatılarda saklanıyor. Sıcaklıktan dolayı genleşen boş tüpün patlaması daha fazla olur. Daha erken patlama ihtimali var. Ve genelde de daha fazla patlama arz eden boş tüplerdir. Önümüzdeki günlerde yaz sıcakları gelecek. Çatı altlarındaki sıcaklıklar çok yüksek seviyeye ulaşıyor. En küçük bir kıvılcımda çatılarda yangınlar meydana gelebiliyor ve buna kesinlikle çok dikkat edilmesi gerekiyor.”

TELLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ GEREKİYOR

Ayrıca çatı aralarında elektrik tesisatlarının da gelişi güzel olduğunu belirten Başkan Acar, “Öte yandan çatı altlarında elektrik tesisatı geçiren hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimizin elektrik tellerini kesinlikle muhafaza altına almaları gerekiyor. Mümkünse çelik borulardan elektrik tellerini geçirmeleri lazım. Bazı çatı yangınlarına gittiğimizde elektrik kablolarının rastgele bir vaziyette olduğunu görüyoruz. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi