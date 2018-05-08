“Bu ülkenin birlikteliğe ihtiyacı var”

Milletvekili aday adayı Samanlıoğlu bir cafede düzenlediği kahvaltı programı ile gazetecilerle bir araya geldi ve kahvaltı sonrası kısa bir basın açıklamasında bulundu.

Samanlıoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“27. dönem milletvekilliği adaylığı için MHP milletvekilliğine aday adaylığı için başvuruda bulundum. 24 senelik kamu hizmetinden sonra bir farkındalık oluşturabilmek, Malatya’mızın sorunlarına hakim, çözüm yollarını araştırabilecek, yeni bir çıta oluşturup, üst kademeye atabilecek bir politika belirlemek için siyasete atıldım. Rabbim önce vatan ve milletimizin sonra bizim yardımcımız olsun. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu çıktığımız yol Hak yoludur. Ülkemizin geçtiği bu kritik dönemde her ülkücü gibi bizde taşın altına elimizi koymayı atfettik. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi’nden aday adayı olduk. Bu adaylığımız süresi içerisinde geçmişimizle ilgili olarak da biliyorsunuz Malatya’nın evladıyız, yerli bir aileyiz. Ayrıca ülkücü bir ailenin ülkücü evladıyım. Bunu neden söylüyorum? Amaç şu, üniversite boyu ve üniversite sonrası süreç içerisinde MHP dışında hiçbir parti ile ilişkimiz olmamıştır. Çizgimiz nettir. Bu çizgi doğrultusunda Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin liderliğinde bu ülkenin yönetimine, birlikteliğine, bütünlüğüne ihtiyaç duyulduğunu atfederek kendimizi bu yola koyduk. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizden Allah razı olsun.”