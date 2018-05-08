Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
100146
ALTIN
180.688
DOLAR
4.2959
STERLİN
5.7976
EURO
5.0921

“Bu ülkenin birlikteliğe ihtiyacı var”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu dün gazetecilerle bir araya geldi. Samanlıoğlu, “Bu ülkenin yönetimine, birlikteliğine, bütünlüğüne ihtiyaç duyulduğunu atfederek kendimizi bu yola koyduk” dedi.

“Bu ülkenin birlikteliğe ihtiyacı var”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu dün gazetecilerle bir araya geldi. Samanlıoğlu, “Bu ülkenin yönetimine, birlikteliğine, bütünlüğüne ihtiyaç duyulduğunu atfederek kendimizi bu yola koyduk” dedi.

08 Mayıs 2018 Salı 12:57
“Bu ülkenin birlikteliğe ihtiyacı var”

Milletvekili aday adayı Samanlıoğlu bir cafede düzenlediği kahvaltı programı ile gazetecilerle bir araya geldi ve kahvaltı sonrası kısa bir basın açıklamasında bulundu.

Samanlıoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“27. dönem milletvekilliği adaylığı için MHP milletvekilliğine aday adaylığı için başvuruda bulundum. 24 senelik kamu hizmetinden sonra bir farkındalık oluşturabilmek, Malatya’mızın sorunlarına hakim, çözüm yollarını araştırabilecek, yeni bir çıta oluşturup, üst kademeye atabilecek bir politika belirlemek için siyasete atıldım. Rabbim önce vatan ve milletimizin sonra bizim yardımcımız olsun. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu çıktığımız yol Hak yoludur. Ülkemizin geçtiği bu kritik dönemde her ülkücü gibi bizde taşın altına elimizi koymayı atfettik. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi’nden aday adayı olduk. Bu adaylığımız süresi içerisinde geçmişimizle ilgili olarak da biliyorsunuz Malatya’nın evladıyız, yerli bir aileyiz. Ayrıca ülkücü bir ailenin ülkücü evladıyım. Bunu neden söylüyorum? Amaç şu, üniversite boyu ve üniversite sonrası süreç içerisinde MHP dışında hiçbir parti ile ilişkimiz olmamıştır. Çizgimiz nettir. Bu çizgi doğrultusunda Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin liderliğinde bu ülkenin yönetimine, birlikteliğine, bütünlüğüne ihtiyaç duyulduğunu atfederek kendimizi bu yola koyduk. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizden Allah razı olsun.”

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Berkan SamanlıoğluMalatyaMHPAday Adayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de aday adayları belli
CHP'de aday adayları belli
Eskimalatya’ya parke taşı döşeniyor
Eskimalatya’ya parke taşı döşeniyor
“Elimizden geleni durmaksızın yapacağız”
“Elimizden geleni durmaksızın yapacağız”

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim