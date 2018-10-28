“Bu tuzağa dikkat etmeliyiz”

Aydınlar Ocakları 47’nci Şura Toplantısı dün Malatya’da başladı. Bir otelde düzenlenen, 37 ilden 75 katılımcının bulunduğu ve 28 Ekim Pazar gününe (yarın) kadar devam edecek şura toplantısına Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal, Aydınlar Ocağı Malatya Şube Başkanı Prof. Dr. Abdullah Korkmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Güner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, çeşitli üniversitelerden dernek üyesi 40 civarında profesör ve akademisyenler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantı, protokol konuşmalarıyla devam etti. İlk konuşmayı Aydınlar Ocağı Malatya Şube Başkanı Prof. Dr. Abdullah Korkmaz yaptı.Aydın, Türkiye’nin yaşadığı süreçte 2 hususun öncelikli olarak Aydınlar Ocaklarının dikkatini çektiğini ve meselesi haline geldiğini söyledi.

“HER GÜN BİR BAŞKA ŞAŞKINLIK YAŞIYORUZ”

Andınlar Ocağı gibi ocaklara büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Başkan Aydın, “Bunlardan birincisi Türklük, millet ve Türk milliyetçiliği etrafında yapılan tartışmalar. Bu kavramların açığa kavuşturulmasında herhalde Türkiye kamuoyu mutabakata varabilmiş değil. Özellikle bu konularda kamuoyu oluşturulmak üzere basın mensupları, aydın diye nitelendirilen televizyonlarda çıkıp program yapanları dinlediğiniz zaman her gün bir başka şaşkınlık yaşıyoruz. Bu söylenen millet değil, bu anlatılanlar Türk değil, bunların farklı bir şeyden bahsettiklerinin farkına varıyorsunuz. Buradaki eksiklikte herhalde Aydınlar Ocağı gibi bu milletin müşterekleri etrafında milleti bir araya getirmeyi ve bu müştereklerin geliştirilmesine hizmet etmeyi tüzüğü gereği vazife kabul etmiş olan organizasyonlara daha büyük bir sorumluluk düşmektedir” diye konuştu.

Aydınlar Ocağı gibi sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç olduğunu dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Aydınlar Ocağı bizim de aydınlandığımız ocaklardan bir tanesi. Hakikaten ülkenin milli menfaatleri noktasında gerekli hassasiyeti gösterme noktasında her zaman bir ocak hüviyetini hep kendisi korumuş, kollamış ve ülkenin menfaatleri ve yararlı olma noktasında fikirlerini, düşüncelerini beyan etmişlerdir. Bu tür düşünce kuruluşlarına, bu tür sivil toplum kuruluşlarına, bu tür meslek kuruluşlarına ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİMİZ, MİLLİ MÜCADELENİN TACIDIR”

8 yıldan sonra Malatya’da bir kez daha buluştuklarını ifade eden Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal ise, “8 yıl sonra Malatya’da 47. Şura’da buluştuk. 8 sene önceki şura programı elime geçti. Bu şuranın sonuç bildirgesinde Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarına ışık tutucu bir özellik taşıyor. Aydınlar Ocakları hepimizin bildiği bir gerçek. Yerli, milli, dışarıdan kumandalı olmayan, başka ülkelerin konsolosluğu gibi Türkiye’de çalışmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Aydınlar Ocaklarında emek vermiş vefat eden tüm üyelerimizi, ilim adamlarını rahmetle anıyorum. 47. Şuramızın Cumhuriyetin 95 yıl dönümüne rastlamış olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Milli Mücadele döneminde kanıyla, canıyla malıyla mücadele veren tüm şehitlere, vatan evlatlarına rahmet diliyorum. Cumhuriyetimiz Milli Mücadelenin tacıdır. Milli Mücadele destanımız Türk Milletinin bir bütün olarak çok zor şartlar altında gerçekleştiği şerefli bir milli harekettir. O ne bir sınıf hareketleridir, batı örneklerinde olduğu gibi, ne bir zümre hareketidir, ne de bir etnik harekettir” söylemlerinde bulundu.

BUNLARI AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

“Türk milletinin bir bütün olarak, yani milli mücadeleyebu vatan benim, işgalcileri buradan atıp kurtarmam gerekir diyen herkesin katıldığı bir milli hareket olarak ortadadır” diyen Prof. Dr. Erkal, şunları kaydetti:

“Onun için bu ifadeye katılmamız doğru değil, Anadolu İhtilali. İhtilal, meşru iradeye karşı egemenlik haklarını savunabilen bir iktidara karşı yapılır. O dönemdeki iktidar. Ortada yok bitmiştir. Osmanlı maalesef çökmüş. Bu bir ihtilal değildir. Yani bir iktidar devrilip yerine başka bir iktidar getirilmiş değildir, bu yanlış bir kavramdır. Milli tarihimize, Aydınlar Ocağı bir bütün olarak bakmaktadır. Eski Türk tarihi, Selçuklusu, Osmanlısı ve Cumhuriyet Türkiye’si bir bütündür. Bunları ayırmak mümkün değildir. Türkiye’de belli alanlarda mutabakatların kurulması şarttır. Eğer biz milli tarihte anlaşamıyorsak, yadırgıyor isek, o takdirde Türkiye’de sosyal bütünleşmeyi, kaynaşmayı, birleşmeyi, tek millet olmayı, tek devlet olmayı yeteri ölçüde sağlamamız mümkün olmayabilir. Rejim değişebilir, yönetimler ve kurumlar değişebilir, ancak devlet ve millet aynıdır. 1299’da Osmanlıyı kuran kutsal irade ne ise, 1923’te Cumhuriyeti kuran irade de aynıdır. Cumhuriyet Türkün tarihteki son ve ebedi kılınacak yürüyüşüdür. Türk Milleti Anadolu’dan kovup attığımız batılı işgalci güçlere, bunların ayrıştırıcı tezgâhlarına, klasik ideolojik çatışmaların yerini alan etnik ve mezhep çatıştırmaları yolu ile coğrafyaların esir alınması tuzağına çok dikkat etmemiz gerekir.”