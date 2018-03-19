Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116295
ALTIN
166.193
DOLAR
3.9406
STERLİN
5.4972
EURO
4.8400

BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK GÜCÜ ŞEHADETTİR

Vali Ali Kaban; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ile birlikte Malatya’da faaliyet gösteren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı H.Ziya Öztürk, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Gözükara, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Dernek Başkanı Sıddık Selçuk ve dernek üyelerini, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile makamında kabul etti.

BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK GÜCÜ ŞEHADETTİR

Vali Ali Kaban; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ile birlikte Malatya’da faaliyet gösteren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı H.Ziya Öztürk, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Gözükara, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Dernek Başkanı Sıddık Selçuk ve dernek üyelerini, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile makamında kabul etti.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 11:08
BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK GÜCÜ ŞEHADETTİR

Kendilerini kabullerinden dolayı Vali Kaban’a teşekkür eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şube Başkanı Kıbrız, Malatya’da faaliyet gösteren Vakıf ve Dernekler olarak buradayız. Şehitlere ve sonradan vefat eden Gazilere Allah’tan rahmet dilerken,şehit ailelerine, gazilere ve yakınlarına sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk dileyen Kıbrızbayrağımızın daima gönderde dalgalanması, birlik ve beraberlik, huzur ve barış içerisinde yaşaması dilek ve temennisinde bulundu.

Vali Kabanda ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,“Tüm şehit ailelerimizin derneklerine, onların değerli başkanları olarak sizlere, sizlerin şahsında bütün ailelerimize, şehitlerimize buradan saygılarımı sunmayı bir borç biliyorum. Geleceğimizi kuran güçtür. Bu toprakların en büyük gücü her zaman söylüyorum şehadettir. Bu anlamda bu topraklar şehadetle birlikte cennet haline geliyor. Bir toprağı vatan yapan oradaki kandır dedikleri gibi aslında bir toprağı cennet yapanda buradaki şehittir. Bu anlamda biz bu vesileyle bu anma günleri vesilesiyle şehitlerimizi ve şehitlerimizin bize emanet olarak geride bıraktıklarını tekrar hatırlanmaktır. Unutmuyoruz da bunu siz de biliyorsunuz. Her zaman şehit ailelerimiz özellikle şehit ailelerimizle ilgili sürekli yıl içerisinde programlar yapıyoruz. Onları bağrımıza basıyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanRasim BulutMustafa GözükaraMuharrem Kıbrız18 MART ÇANAKKALE ZAFERİSıddık Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞEHİT AİLELERİNİN DÜĞÜNLERİ ÜCRETSİZ
ŞEHİT AİLELERİNİN DÜĞÜNLERİ ÜCRETSİZ
PEYGAMBER EFENDİMİZİN EMANETLERİ…
PEYGAMBER EFENDİMİZİN EMANETLERİ…
BATTALGAZİ’NİN TARİHİ MEKANLARINA GEZİ
BATTALGAZİ’NİN TARİHİ MEKANLARINA GEZİ

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim