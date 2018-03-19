BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK GÜCÜ ŞEHADETTİR

Kendilerini kabullerinden dolayı Vali Kaban’a teşekkür eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şube Başkanı Kıbrız, Malatya’da faaliyet gösteren Vakıf ve Dernekler olarak buradayız. Şehitlere ve sonradan vefat eden Gazilere Allah’tan rahmet dilerken,şehit ailelerine, gazilere ve yakınlarına sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk dileyen Kıbrızbayrağımızın daima gönderde dalgalanması, birlik ve beraberlik, huzur ve barış içerisinde yaşaması dilek ve temennisinde bulundu.

Vali Kabanda ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,“Tüm şehit ailelerimizin derneklerine, onların değerli başkanları olarak sizlere, sizlerin şahsında bütün ailelerimize, şehitlerimize buradan saygılarımı sunmayı bir borç biliyorum. Geleceğimizi kuran güçtür. Bu toprakların en büyük gücü her zaman söylüyorum şehadettir. Bu anlamda bu topraklar şehadetle birlikte cennet haline geliyor. Bir toprağı vatan yapan oradaki kandır dedikleri gibi aslında bir toprağı cennet yapanda buradaki şehittir. Bu anlamda biz bu vesileyle bu anma günleri vesilesiyle şehitlerimizi ve şehitlerimizin bize emanet olarak geride bıraktıklarını tekrar hatırlanmaktır. Unutmuyoruz da bunu siz de biliyorsunuz. Her zaman şehit ailelerimiz özellikle şehit ailelerimizle ilgili sürekli yıl içerisinde programlar yapıyoruz. Onları bağrımıza basıyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com