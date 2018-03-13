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BU SOKAKLARA DİKKAT!

Mart ayı UKOME toplantısında, trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı sokaklarda tek yön uygulamasına geçilmesi yönünde kararlar alındı.

BU SOKAKLARA DİKKAT!

Mart ayı UKOME toplantısında, trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı sokaklarda tek yön uygulamasına geçilmesi yönünde kararlar alındı.

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 18:23
BU SOKAKLARA DİKKAT!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Mart Ayı UKOME Toplantısına ilgili kurum, kuruluş yetkilileri ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler de gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyona havale edildi.
Malatya genelinde ulaşım ile ilgili kararların alındığı toplantıda, trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı sokaklarda tek yön uygulamasına geçilmesi yönünde kararlar alındı.

 Buna göre Özalper Mahallesindeki Destegül Sokak, İnönü Mahallesindeki Şehit Doğan Yaman Sokak ile Çavuşoğlu Mahallesindeki Bahçeli Sokakta tek yön uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı.


EDS NOKTALARI UZATILDI


Toplantıda Kale ilçesi Bent Mahallesinde devlet kurumlarının olduğu bölgede hız sınırının 50 km/h, diğer taraflarda ise 70 km/h olması, Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) Tıp Fakültesi ve Hekimhan kavşaklarına kadar uzatılması kararlaştırıldı.


Ayrıca, Malatya- Elazığ yolu üzerinde bulunan Battalgazi belediyesi asfalt tesisleri bağlantı yolu ile Villakent bağlantı yolunun bulunduğu kesimlerde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla sinyalizasyon sisteminin kurulması kararlaştırıldı. UKOME toplantısında alınan kararlar, Büyükşehir Belediye Başkanının onayının ardından uygulamaya konulacak.  busabahmalatya.com
 

İHA

Son Güncelleme: 13.03.2018 18:30
Anahtar Kelimeler:
Tek Yön UygulamaBusabahmalatyaUKOME
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